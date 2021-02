Cagliari-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida il Torino nello scontro salvezza della 23ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Torino

Cagliari-Torino Data: 19 febbraio 2021

19 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport ( Streaming: Sky Go e Now Tv

La 23ª giornata di Serie A si apre con una sfida salvezza che potrebbe rivelarsi già decisiva: lo scontro diretto della Sardegna Arena fra il Cagliari di Eusebio Di Francesco e il Torino di Davide Nicola.

I sardi sono terzultimi in classifica con 15 punti e un cammino di 3 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, i piemontesi sono quartultimi a quota 17 punti, frutto di 2 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. Se gli isolani sono obbligati a vincere per sopravanzare i granata, questi ultimi possono invece giocare sul doppio risultato, avendo al momento due lunghezze di vantaggio.

Nei 33 precedenti giocati in Serie A fra le due squadre in casa dei rossoblù, questi ultimi sono in vantaggio con 14 vittorie, 12 pareggi e 7 affermazioni dei piemontesi. Gli ultimi 7 incroci nell'isola hanno visto 3 successi per parte e un pareggio.

Il Cagliari viene da 8 sconfitte e un pareggio nelle ultime 9 gare, il Torino ha collezionato invece 5 pareggi consecutivi nelle precedenti 5 giornate. Il brasiliano João Pedro è il miglior marcatore fra i rossoblù con 11 goal segnati, stesso bottino del 'Gallo' Andrea Belotti, il bomber del Torino. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-TORINO

Cagliari-Torino si disputerà la sera di venerdì 19 febbraio 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 68ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La sfida salvezza Cagliari-Torino sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Chi volesse potrà seguire l'anticipo Cagliari-Torino anche in diretta streaming mediante Sky Go. La gara sarà visibile sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Un'ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Di Francesco confermerà il 3-4-2-1 visto all'opera nelle ultime settimane. In attacco Simeone potrebbe spuntarla nuovamente su Pavoletti dal 1'. Alle sue spalle Nainggolan e João Pedro saranno i due trequartisti. In mediana Nandez e Marin dovrebbero agire da interni, con Zappa a destra e Lykogiannis a sinistra. L'alternativa è l'impiego del 'León' come esterno destro, con l'inserimento in mezzo di Duncan accanto al rumeno. Tutto invariato invece in difesa, con linea a tre davanti a Cragno composta da Walukiewicz, Godin e Rugani. Out l'infortunato Ceppitelli, difficile anche il recupero di Sottil.

Nicola schiererà i granata con il 3-5-2. Fra i pali ci sarà il sardo Sirigu, con Izzo, Nkoulou e Bremer a formare la difesa a tre dei piemontesi. A centrocampo Mandragora agirà in cabina di regia, con Lukic e Rincon come mezzali ai suoi lati e Singo e Ansaldi esterni a presidio delle due fasce. Davanti si va verso la conferma del tandem d'attacco composto da Zaza e Belotti, con Verdi e Bonazzoli prime alternative. Ai box il solo Sanabria, ancora positivo al coronavirus.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, João Pedro; Simeone.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.