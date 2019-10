Cagliari-SPAL 2-0: Perla di Nainggolan e sigillo di Faragò, sardi al 5° posto

Il Cagliari supera l'ostacolo SPAL e con un secco 2-0 vola al 5° posto in classifica: alla Sardegna Arena decidono Nainggolan e Faragò.

Un determinato e lucido nei momenti decisivi conquista 3 punti pesanti in casa contro la e si porta nei quartieri alti della classifica di al 5° posto a quota 14 punti. Per i rossoblù arriva il 6° risultato utile consecutivo, mentre la SPAL resta nelle retrovie con 6 punti.

Maran lancia dal 1' Faragò terzino destro, a centrocampo in regia agisce Cigarini con Castro mezzala destra e Nainggolan trequartista. Semplici si affida a Valdifiori in regia e in attacco schiera Floccari accanto a Petagna.

Dopo una prima fase di studio, i rossoblù sbloccano l'inerzia della gara al 9' con un capolavoro assoluto di Nainggolan: Kurtic respinge corto una punizione dalla sinistra di Cigarini, il belga si coordina al volo da oltre 20 metri e insacca con una conclusione potente e precisa che si insacca imparabile sotto l'incrocio dei pali.

Al 15' ancora Cagliari pericoloso con una conclusione dal limite di Rog sulla quale salva in due tempi Berisha. Sull'altro fronte si rende pericoloso Floccari, ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo di mano. Emiliani ancora pericolosi su corner, Kurtic, lasciato colpevolmente libero, stacca di testa sul primo palo ma trova la risposta decisiva di Olsen.

Nella ripresa il canovaccio è identico al primo tempo, con i rossoblù che spingono provando a chiudere la partita e gli estensi che agiscono di rimessa e si rendono pericolosi su qualche mischia da calcio piazzato. Al 64' Nainggolan sfiora la doppietta personale con un altro destro al volo che stavolta si stampa sul palo a Berisha battuto. Faragò, autore di una buona prestazione, bagna il suo rientro con il goal firmato recuperando palla con grinta a Floccari sulla trequarti e insaccando con un bel tiro a giro.

La fase finale della partita scorre via con continui capovolgimenti di gioco da una parte e dall'altra. Gli emiliani si rendono pericolosi con Valoti e con un colpo di testa di Igor, ma non riescono a riaprire la partita. Il Cagliari si impone 2-0 e vola nelle zone altissime della classifica al 5° posto.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SPAL 2-0 (1-0)

MARCATORI: 9' Nainggolan, 67' Faragò

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò (82' Klavan), Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Castro (46' Nandez), Cigarini, Rog; Nainggolan (70' Ionita); Joao Pedro, Simeone. All. Maran

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari (65' Cionek), Igor; J. Sala (60' Valoti) , Missiroli, Valdifiori (78' Moncini), Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

Arbitro: Chiffi di

Ammoniti: Simeone, Nainggolan, Lu. Pellegrini, Rog (C), Missiroli, Tomovic, Igor, Cionek, Valoti (S)

Espulsi: nessuno