Cagliari-Pisa dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ostacolo Pisa per il Cagliari in Coppa Italia: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

CAGLIARI-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Pisa

Cagliari-Pisa Data: 14 agosto 2021

14 agosto 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Italia 1

Streaming: Mediaset Play

Comincia una nuova stagione per il Cagliari, impegnato nel primo turno di Coppa Italia. L'avversario è il Pisa, reduce da un buon campionato di Serie B e voglioso di stupire in quello che sta per cominciare.

I rossoblù hanno avuto un precampionato a due facce, con successi agevoli contro squadre italiane di categoria inferiore ma anche due sconfitte su due nei confronti con formazioni estere. Nello specifico, a punire i sardi sono state Augsburg e Maiorca.

Il mercato estivo ha portato fin qui due rinforzi di spessore per Leonardo Semplici, ovvero il centrocampista Strootman e l'esterno Dalbert. In uscita è da tenere d'occhio Nandez, ai ferri corti con la società.

Il Pisa figura tra le squadre indecifrabili della prossima Serie B, che possono lottare per la salvezza così come per i playoff. Tra i rinforzi dei nerazzurri da citare Leverbe, difensore rimasto svincolato dopo il dissesto del Chievo.

In questo articolo troverete molte indicazioni utili riguardo a Cagliari-Pisa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino a come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-PISA

Cagliari-Pisa è in programma sabato 14 agosto alla Sardegna Arena, recentemente chiamata Unipol Dominus per motivi di sponsorizzazione. Il match comincerà alle 21.00.

La sfida tra i rossoblù e i nerazzurri sarà visibile in chiaro su Mediaset, che quest'anno trasmetterà in esclusiva la Coppa Italia. Il canale dove sarà possibile guardare la partita è Italia 1.

Oltre alla diretta televisiva ci sarà quella streaming grazie a Mediaset Play, servizio fruibile tramite pc, smartphone e tablet. Basterà andare su www.mediasetplay.mediaset.it e cliccare sul canale dedicato al match.

IN DIRETTA SU GOAL

Il confronto tra Cagliari e Pisa verrà seguito ovviamente anche qui su Goal, con un racconto che partirà con le formazioni ufficiali e vi farà vivere tutte le emozioni della sfida fino all'ultimo istante.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro; Pavoletti. All. Semplici.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Berra, Caracciolo, Leverbe, Birindelli; Piccinini, Quaini, Izzillo; Gucher; Marsura, Lucca. All. D'Angelo.