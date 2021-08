Il centrocampista del Cagliari fornisce la sua versione, dopo che non si era presentato alla partenza per l'amichevole contro il Maiorca.

Dopo giorni non propriamente sereni, Nahitan Nandez rompe il silenzio. Il centrocampista uruguayano è ai ferri corti con il Cagliari, per via della sua mancata presentazione alla partenza per l'ultima amichevole giocata dai rossoblù contro il Maiorca.

Una decisione che naturalmente non è andata giù né alla dirigenza cagliaritana né ai tifosi, ma che il giocatore - che oggi si è regolarmente allenato in gruppo, come comunicato dal club - ha voluto spiegare con un lungo post su Instagram.

"In questi ultimi giorni sono state tante cose sulla mia situazione con il club. Io so perfettamente ciò che è successo, l'ho anche raccontato subito ai compagni di squadra in modo che conoscessero la situazione e loro per primi mi hanno capito. Tutti voi sapete il rispetto che ho e il bene che voglio a questa maglia e a questa città.

Per questo motivo scrivo queste parole, per chiedere scusa a tutti i tifosi del Cagliari qualora qualcosa che ho fatto li avesse offesi. Le ultime ore sono state molto difficili per me e la mia intenzione è solo quella di scusarmi con voi perché potrei aver preso una decisione che vi ha ferito, ma voglio farvi sapere che non avevo alternative. Mi è stata data una parola d'onore e voglio che venga mantenuta, come sempre ho fatto io dentro e fuori dal campo. Le polemiche non fanno bene a nessuno e tantomeno i giochi mediatici [...]".

Quando Nandez parla di parola da mantenere si riferisce probabilmente alla chiamata di un grande club, con i dirigenti che avrebbero dovuto consentire al giocatore di fare questo eventuale salto di qualità. In estate l'Inter ha corteggiato con insistenza Nandez, ma il Cagliari ha opposto una strenua resistenza in una trattativa che non stava andando secondo le sue richieste.

Nei prossimi giorni sarà più chiaro il futuro dell'uruguayano, il cui rapporto con il Cagliari sembra ormai irrecuperabile. Possibile un ritorno di fiamma con l'Inter, che nel frattempo sta rimpolpando le sue casse con la cessione di Lukaku al Chelsea.