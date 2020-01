Niente Pjaca, il Cagliari prende Pereiro: in Sardegna nel pomeriggio

Saltato l'affare Pjaca con la Juventus, il Cagliari mette le mani su Gaston Pereiro del PSV per 3 milioni: nel primo pomeriggio l'arrivo in Sardegna.

Il sta per abbracciare Gaston Pereiro. Un uruguagio in Sardegna sulla scia dei grandi nomi del passato e di chi, vedi Nandez e Oliva, hanno sposato la causa la scorsa estate.

Fantasista classe '95, Pereiro arriva al Cagliari a titolo definitivo per 3 milioni di euro dal Eindhoven e firmerà coi rossoblù un contratto fino al 2024: il suo arrivo in , è previsto per le 14:40. Visite mediche tra oggi e giovedì.

Naufragato l'affare Pjaca con la Juventus, dunque, il club di Giulini ha deciso di virare e scommettere sul talento di questo ragazzo acquistato dagli olandesi per 7 milioni di euro nel 2015 dal Nacional.

Sei mesi fa, Pereiro fu proposto al che ne valutò il talento nell'ottica di un eventuale investimento: investimento che però, in casa rossonera, hanno preferito non effettuare lasciando il ragazzo al PSV.

Adesso la chance al Cagliari, che gli consentirà di misurarsi con la coi colori rossoblù così come fatto dai vari Francescoli, Fonseca, O'Neill, Diego Lopez e - seppur dalla panchina - Oscar Tabarez.

Nel primo pomeriggio lo sbarco sull'Isola, poi il via alla nuova avventura: 'Casteddu' si prepara ad accogliere Pereiro.