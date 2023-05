Cagliari-Parma 3-2: super rimonta dei rossoblù, ogni discorso rimandato al Tardini

Il Cagliari si impone sul Parma nell'andata delle semifinali dei Playoff di Serie B: grande rimonta rossoblù nella ripresa.

Primo round al Cagliari, ma ogni discorso resta assolutamente aperto. La compagine rossoblù si impone per 3-2 sul Parma nell’andata delle semifinali del Playoff di Serie B e si regala un piccolo vantaggio da amministrare nei prossimi decisivi 90’ che si disputeranno il prossimo 3 giugno al Tardini.

Un risultato, quello maturato alla Unipol Domus, figlio di una partita bella e dai due volti. Meglio gli ospiti nel primo tempo, mentre i padroni di casa hanno avuto il merito di crederci sempre e di completare un clamoroso sorpasso nella ripresa.

Sì perché il Parma ha approcciato meglio la sfida ed ha imposto, soprattutto nei minuti iniziali, un ritmo altissimo. Ad aprire le marcature all’11’ è stato Benedyczak, bravo a chiudere nel migliore dei modi un’azione orchestrata da Coulibaly e Sohm.

I Ducali giocano decisamente meglio e sembrano più sereni in campo e al 26’ trovano anche la rete del raddoppio quando Sohm, servito da Estevez, si libera il sinistro con una finta e trafigge Radunovic con un gran tiro.

E’ la rete che vale il doppio vantaggio ospite e che, per quello che si è visto in campo, sembra indirizzare in maniera decisa il discorso qualificazione.

In realtà il Cagliari nella ripresa diventa padrone assoluto del campo, costringe gli avversari ad arretrare di diversi metri e, complici anche i cambi decisi da Ranieri, ribalta completamente la situazione.

Al 68’ è Luvumbo, entrato nella ripresa al posto di Pavoletti, a riaprire giochi con una conclusione al volo sulla quale Chichizola non può nulla. Spinto dal proprio pubblico, la squadra di casa si esalta e all’84’ pareggia i conti quando è il bomber Lapadula a trasformare un calcio di rigore assegnato per un fallo di Mihaila in area ai danni dello scatenato Luvumbo.

E’ il goal che cambia completamente il volto della sfida e al 90’ è ancora Luvumbo a raccogliere un pallone in area e a scagliarlo con forza sotto la traversa. E’ 3-2.

Il Cagliari dunque esulta in una serata che per diversi minuti è stata da incubo. Al Tardini si deciderà quale delle due squadre volerà in finale.

IL TABELLINO

CAGLIARI-PARMA 3-2

MARCATORI: 10’ Benedyczak (P), 26’ Sohm (P), 68’ Luvumbo (C), 84’ rig. Lapadula (C), 90’ Luvumbo (C)

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa (69’ Di Pardo), Dossena (69’ Goldaniga), Altare, Azzi; Nandez, Makombou, Rog (46’ Deiola); Mancosu (63’ Viola); Pavoletti (46’ Luvumbo), Lapadula.

PARMA (4-2-3-1): Buffon (46’ Chichizola); Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Bernabé, Estevez (46’ Juric); Zanimacchia (88’ Bonny), Sohm (58’ Man), Benedyczak (68’ Mihaila); Vazquez.

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Estevez (P), Vazquez (P), Chichizola (P), Man (P)

Espulsi: -