Cagliari-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida in casa l'Empoli nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Empoli

Cagliari-Empoli Data: 22 settembre 2021

22 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Cagliari di Walter Mazzarri insegue la sua prima vittoria stagionale e sfida in casa l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nella 5ª giornata del campionato di Serie A. I sardi sono terzultimi in classifica con 2 punti, frutto di 2 pareggi e 2 sconfitte, i toscani si trovano al quartultimo posto a quota 3, con un cammino di una vittoria e tre sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate in casa degli isolani per 7 volte e il bilancio è nettamente favorevole ai rossoblù con 4 vittorie e 3 pareggi. I rossoblù hanno tuttavia la seconda peggior difesa dell'intera Serie A, con 11 goal subiti in 4 partite: solo la Salernitana ha fatto peggio con 12 reti al passivo.

L'attaccante brasiliano João Pedro è il miglior marcatore del Cagliari con 4 goal all'attivo, mentre l'estremo difensore dell'Empoli, Gugliemo Vicario, è l'ex dell'incontro, avendo debuttato in Serie A nella scorsa stagione con la maglia rossoblù. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-EMPOLI

Cagliari-Empoli si disputerà la sera di mercoledì 22 settembre 2021 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 15ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La sfida salvezza Cagliari-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX, o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Empoli su DAZN sarà curata da Andrea Calogero, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

I tifosi e gli appassionati potranno vedere Cagliari-Empoli in diretta streaming, mediante DAZN, anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare la app per sistemi iOS e Android e di avviare la partita selezionandola dal palinsesto.

Al termine del confronto gli highlights della gara e l'evento integrale saranno resi disponibili agli utenti anche per la visione on demand.

darà la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale, avrete, fin dai minuti che precedono la gara, le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Successivamente, dal calcio d'inizio al fischio finale, sarete aggiornati minuto per minuto su ciò che accade in campo.

Mazzarri, alla prima in casa con il Cagliari, potrebbe confermare a livello tattico il 3-5-2 camaleontico visto all'opera a Roma contro la Lazio. Davanti al portiere Cragno, in difesa Walukiewicz, Ceppitelli e Carboni potebbero essere centrali. Ancora out, invece, Godin, recuperabile per il successivo impegno contro il Napoli. In mediana accanto a Marin si va verso la conferma di Deiola e Nandez, con Pereiro che spinge. Sulle due fasce a destra spingerà Caceres, mentre a sinistra agirà Lykogiannis. In attacco conferma per la coppia composta da João Pedro e Keita. Out Zappa per squalifica, oltre a Ceter, Faragò, Ladinetti e Rog, ai box per problemi fisici.

Andreazzoli punterà dal canto suo sul 4-3-1-2. In attacco è aperto il ballottaggio fra Pinamonti e Cutrone per affiancare Mancuso, mentre a sostegno sulla trequarti ci sarà Bajrami. Samuele Ricci avrà compiti di regia, con Bandinelli e Haas mezzali ai suoi lati. In difesa Stojanovic e Marchizza si candidano come terzini, mentre Tonelli e Luperto potrebbero essere i due centrali. In porta giocherà Vicario, giocatore di proprietà dei rossoblù che è stato girato in prestito ai toscani. Indisponibile il solo Fiamozzi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Caceres, Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.