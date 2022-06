Il Cagliari mette a segno il primo acquisto: preso Di Pardo dalla Juventus

I sardi iniziano la campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato di Serie B. Il primo colpo arriva dalla Juventus in prestito.

Il Cagliari è ancora alle prese con la delusione per una stagione chiusa con il ritorno in Serie B dopo sette anni consecutivi in massima serie.

Nonostante l'amarezza, la società sarda sta iniziando a pianificare il prossimo campionato con l'obiettivo di ritornare il prima possibile in Serie A.

In questo senso, i rossoblù hanno chiuso il loro primo colpo in entrata. Si tratta di Alessandro Di Pardo, calciatore di proprietà della Juventus.

L'accordo tra le due società prevede che il centrocampista passi al Cagliari in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe però diventare obbligo in caso di promozione in Serie A o al raggiungimento di una determinata soglia di presente.