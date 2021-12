Il Cagliari batte due colpi in difesa: vicini Lovato e Goldaniga

Il penultimo posto in classifica con soli dieci punti non può soddisfare il Cagliari e i suoi tifosi, tutt'altro: il mercato di gennaio sarà l'occasione per rivoluzionare la squadra più che puntellarla, per lanciare un messaggio di rivalsa alle dirette concorrenti in lotta per la salvezza.

La rivoluzione in casa rossoblù era iniziata con i tagli eccellenti degli uruguaiani Godin e Caceres e si appresta a proseguire con un doppio colpo che andrà a sistemare, almeno dal punto di vista numerico, la difesa: Matteo Lovato ed Edoardo Goldaniga sono molto vicini al trasferimento in Sardegna.

Il primo arriverà in prestito dall'Atalanta e, a tal proposito, la trattativa è praticamente chiusa: programmate le visite mediche per mercoledì 29 dicembre, propedeutiche alla firma sul contratto.

Al Cagliari Lovato avrà sicuramente più spazio di quanto ne ha avuto a Bergamo, dove è chiuso da Toloi, Palomino, Demiral e Djimsiti, titolari a rotazione nella difesa a tre di Gasperini.

Operazione in dirittura d'arrivo anche col Sassuolo per Goldaniga, che in neroverde ha giocato soltanto un piccolissimo spezzone in questa prima parte di stagione nel 2-2 del 'Ferraris' contro il Genoa: sosterrà gli esami medici di rito al rientro dalle vacanze.