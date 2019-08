Cagliari-Chievo: dove vederla in tv e streaming

Cagliari e Chievo cominciano il loro cammino in Coppa Italia: tutte le informazioni sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

Parte la Coppa per le squadre di , che in vista dell'esordio in campionato del prossimo weekend scendono in campo per il terzo turno eliminatorio e provare ad andare avanti nella competizione. A di scena la sfida in gara unica tra i padroni di casa rossoblù e il .

Dopo le ultime deludenti uscite in amichevole, il Cagliari affronta la sua prima vera prova dopo l'ottimo calciomercato svolto nelle ultime settimane: per il Chievo un incontro importante, per dimostrare di essere ancora alla pari con le squadre della massima serie.

La vincente tra Cagliari e Chievo se la vedrà contro una tra e nel prossimo turno: le big di Serie A, ovvero le squadre classificatesi dal primo all'ottavo posto nell'ultimo campionato, entreranno come al solito in gioco solamente dagli ottavi.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Cagliari-Chievo: dalle notizie relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in tv e streaming.

CAGLIARI-CHIEVO: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Cagliari-Chievo DATA 18 agosto 2019, ore 20.30 DOVE Sardegna Arena, Cagliari ARBITRO Antonio Giua TV Videolina STREAMING Videolina

ORARIO CAGLIARI-CHIEVO

La sfida tra Cagliari e Chievo, valida per il terzo turno eliminatorio di , si giocherà alla Sardegna Arena di Cagliari domenica 18 agosto 2019: appuntamento nel capoluogo sardo alle ore 20:30.

Cagliari-Chievo sarà trasmessa in tramite l'emittente regionale sarda, Videolina. Il match sarà disponibile sul digitale terrestre, al canale 10, oppure al canale 819 di Sky e di Tivùsat. Telecronaca a cura di Vittorio Sanna ed Enrico Pilia.

La gara tra Cagliari e Chievo sarà disponibile anche in attraverso il sito ufficiale di Videolina: in questo modo il match di Coppa Italia sarà tramesso anche su tablet, pc e smartphone.

Senza l'infortunato Cragno il Cagliari si affiderà a Rafael tra i pali, con Mattiello e Lykogiannis esterni nel 4-3-1-2 di Maran. I nuovi arrivati Rog e Nainggolan saranno titolari insieme a Ionita, mentre Nandez, ancora in fase di ambientamento, partirà dalla panchina. Birsa giostrerà come trequartista alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti.

Il Chievo risponde con il 4-3-3, con Pucciarelli, Meggiorini e Stepinski in attacco. IN mezzo spazio per Garritano, Karamoko ed Esposito, mentre Leverbe, ex Cagliari, e Rigione, saranno i centrali. Bertagnoli e Brivio esterni, in porta spazio per Semper.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Mattiello, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Rog, Nainggolan, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti.

CHIEVO VERONA (4-3-3): Semper; Bertagnoli, Rigione, Leverbe, Brivio; Esposito, Karamoko, Garritano; Pucciarelli, Meggiorini, Stepinski.