Frittata Brescia: Lezzerini rinvia su Papetti, goal del Cagliari

Dopo Trabzonspor-Monaco, altro pasticcio portiere-difensore: Lezzerini calcia su Papetti due volte, Mancosu ruba palla per la rete di Luvumbo.

Pochi giorni dopo il clamoroso autogoal di Trabzonspor-Monaco, che ha visto Nubel, portiere dei biancorossi, rinviare su Sarr, che ha deviato involontariamente la palla nella propria porta, arriva un episodio simile in Serie B. Protagoniste Cagliari e Brescia, nel nono turno del campionato cadetto.

Alla Unipol Domus un match fondamentale per l'alta classifica, soprattutto per i padroni di casa. Sfida combattuta nella prima parte, bloccata. Solamente un episodio per sbloccare la sfida in quel di Cagliari, regolarmente arrivato al minuto 10.

Stavolta non ci sono Nubel e Sarri a fare la frittata, ma bensì il portiere del Brescia, Lezzerini, e il centrale di difesa Papetti. Al 10' l'estremo difensore, nel tentativo di allargare a destra per Jallow, ha infatti colpito il compagno di squadra.

La palla è però tornata tra i suoi piedi, ma la pressione di Luvumbo ha portato il portiere del Brescia a toccare nuovamente in maniera un po' maldestra verso destra, trovando però nuovamente Papetti e un controllo difettoso.

Sfera così a Mancosu, anch'esso in pressione, ma sulla fascia sinistra: Jallow già troppo avanti, assist del centrocampista sardo al compagno Luvumbo in mezzo: controllo con il destro e mancino a battere Lezzerini. Cagliari-Brescia si sblocca in stile Europa League, in stile Trabzonspor-Monaco.