Cacliomercato PSG, Dubravka può essere il post Buffon

Il portiere sloveno del Newcastle piace all'Eintracht ma anche al PSG, desideroso di chiudere il reparto con un altro estremo difensore.

Rivoluzione quasi totale per la porta del . Dopo l'addio di Buffon, svincolatosi e tornato alla , con Trapp pronto a tornare in , il club francese si ritrova con Areola, presumibilmente titolare nella prossima stagione, nonchè il giovane nuovo arrivato Bulka. Ma non solo.

Sì perchè secondo Kicker, il PSG sta pensando di portare un altro portiere alla corte di Tuchel: Martin Dúbravka sarebbe il prescelto dopo la buona stagione al . Titolare nel club bianconero militante in Premier, può lasciare l' per la grande occasione.

Dúbravka potrebbe però finire anche all' proprio al posto di Trapp, tornato al PSG dopo il prestito. Classe '89, prima di giocare in Premier ha militato anche in e ovviamente nella natia . Spalacantesi le porte del grande calcio, può fare il grande salto verso la Champions Legue.

A questo punto sembra dura una sua permanenza al Newcastle, visto l'interesse di ben due squadre che partecipranno alla prossima Champions.

Dipenderà molto dalla volontà dello stesso Dubravka, che al PSG occuperebbe molto probabilmente un posto da seconda o terza scelta. Mentre all'Eintracht potrebbe rappresentare il nuovo titolare.