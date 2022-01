Cabral è quasi viola: atteso a Firenze, domani le visite

Tutto fatto. Il nuovo centravanti della Fiorentina sarà Arthur Cabral. L'attaccante brasiliano è atteso giovedì sera in città e nella giornata di venerdì sosterrà le visite mediche con i viola. Lo riporta 'Sky Sport'.

La società gigliata, appurata la volontà di Vlahovic di non rinnovare il contratto e trasferirsi immediatamente alla Juventus, ha rotto gli indugi e in pochi giorni ha chiuso l'affare col Basilea.

Cabral in passato era stato seguito anche dal Barcellona e in questa stagione ha segnato quasi 30 goal. Un bottino di tutto rispetto anche se da tarare sul campionato italiano.

Oltre a Cabral, comunque, Italiano potrà contare pure su Piatek che era stato acquistato qualche settimana fa proprio per non farsi trovare impreparati nel caso in cui Vlahovic avesse deciso di lasciare immediatamente Firenze.