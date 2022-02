Spettacolo tra Camerun e Burkina Faso nella finale terzo-quarto posto di Coppa d'Africa. Se Egitto e Senegal si contenderanno il trofeo domenica, le perdenti delle due semifinali hanno visto la lotta per la medaglia di bronzo arrivare ancora una volta oltre i tempi regolamentari.

L'episodio che ha fatto maggiormente parlare di sè è sicuramente quello capitato ad André Onana, portiere del Camerun che in occasione del 2-0 del Burkina Faso è stato a dir poco decisivo. In negativo. Intervento horror per il futuro estremo difensore dell'Inter e raddoppio per i ragazzi di Malo.

Il cross dalla sinistra da parte di Kabore ha visto Onana toccare malamente il pallone, sbagliando la presa. Risultato? Palla in rete. Dopo un check VAR, causa cross del terzino burkinabè che sembrava arrivato oltre la linea di fondo, momentaneo 2-0 confermato.

Non è la prima volta che Onana - a terra e costretto alle cure mediche dopo un contatto con Abdoul Tapsoba nella finalina - , non è impeccabile nella Coppa d'Africa 2022: tornando indietro alla prima gara del torneo della fase a gironi, proprio contro il Burkina Faso, l'estremo difensore dell'Ajax era uscito a vuoto, permettendo agli avversari di andare in vantaggio, poi ribaltati con Aboubakar.

Proprio Aboubakar ha guidato la rimonta nella finale terzo-quarto posto. Entrato in campo nella ripresa per provare a rimediare al 3-0 del Burkina Faso, il bomber di Queiroz ha segnato una doppietta dopo il goal di Bahoken, arrivando a otto reti nel torneo.

Da 3-0 per il Burkina Faso a 3-3: match ai rigori e vittoria del Camerun in rimonta. L'unico errore, ad opera di Toure, ha visto Onana riscattarsi dall'autorete: parata sulla conclusione dell'avversario dagli undici metri e medaglia di bronzo ai padroni di casa.