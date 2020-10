Burioni replica a Ronaldo: "Benvenuto tra i virologi"

Il noto virologo Roberto Burioni risponde allo sfogo di Cristiano Ronaldo: "Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti".

"Il tampone è una cazzata": la frase di Cristiano Ronaldo ha scatenato non poche polemiche sui media e sull'argomento è intervenuto anche il noto virologo Roberto Burioni, che ha replicato con un velo di ironia le parole del fuoriclasse della .

Tramite il proprio profilo 'Twitter', il virologo ha puntato il dito contro le dichiarazioni del portoghese:

"Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti".

Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti. pic.twitter.com/oKhmVcPSfx — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 28, 2020

Ronaldo ha sempre dichiarato di aver passato le ultime settimane senza particolari sintomi e di sentirsi in perfetta forma: oggi le pesanti parole contro il tampone che non sono passate inosservate agli addetti ai lavori. Non è tra l'altro la prima volta che lo stesso Burioni si espone personalmente contro personaggi mediatici in merito alle loro valutazioni sul Covid-19.

La reazione di CR7 è scaturita dopo la notizia del mancato tampone negativo, che avrebbe permesso all'attaccante di scendere in campo questa sera nel secondo turno di contro il di Messi.