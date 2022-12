Buone notizie per Haller: a gennaio può tornare ad allenarsi

Fermo da luglio per le due operazioni per rimuovere il tumore, l'attaccante del Borussia Dortmund potrebbe essere vicino al ritorno.

Manca poco, poi finalmente Sebastien Haller potrà nuovamente fare quello che riesce meglio: giocare a calcio. L'attaccante del Borussia Dortmund, infatti, dovrebbe tornare ad allenarsi a gennaio, mesi dopo la terribile scoperta del tumore.

Non sono stati fissati i tempi di recupero o le date, ma Haller, secondo Bild, potrebbe tornare ad allenarsi a gennaio: sensazioni positive per il ritorno in palestra prima e in campo. Ovviamente è impossibile sapere quando l'ex Ajax sarà nuovamente a disposizione di Terzic per le gare ufficiali.

Lo scorso luglio Haller si era fermato subito dopo l'ingaggio da parte del Dortmund, costretto a cominciare il ciclo di chemioterapia dopo un primo intervento per un tumore ai testicoli. A novembre, invece, è arrivato il secondo intervento per rimuoverlo completamente.

Tra i migliori cannonieri della passata stagione, candidato al Pallone d'Oro, Haller non è ancora riuscito ad esordire con il Borussia Dortmund, vista la scoperta estiva. I fans (così come tutto il mondo del calcio) si sono stretti immediatamente a lui ed ora non vedono l'ora di poterlo riabbracciare in campo.

Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma la possibilità di potersi nuovamente allenare è un primo grande passo.