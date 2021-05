Bundesliga, Bayern Monaco campione: decisiva la sconfitta del Lipsia

Il Bayern Monaco vince il nono titolo consecutivo in Bundesliga, con Flick che lascia da campione della Bundesliga.

Non c'è storia in Germania, non c'è storia in Bundesliga, non c'è storia per nessuno. Il Bayern Monaco vince un'altra volta il campionato tedesco e siamo arrivati al nono titolo consecutivo. Decisiva è stata la sconfitta del Lipsia (secondo in classifica) contro il Borussia Dortmund.

Adesso il Bayern Monaco si trova a sette punti di vantaggio, con due partite restanti al Lipsia e tre alla squadra bavarese. I calcoli sono presto fatti.

Bayern Monaco Campione di Germania 🇩🇪

Nove titoli consecutivi 🏆

La stessa cifra vincente della Juventus ✅ pic.twitter.com/IY7mTDtEGm — Goal Italia (@GoalItalia) May 8, 2021

Anche se quest'ultimo è stato uno di quelli più sofferti (si fa per modo di dire visto che arriva comunque con due giornate di anticipo), il Bayern Monaco dimostra ancora una volta di non avere rivali in Bundesliga.

Lo vince, questo titolo, con un allenatore pronto a lasciare il club. Quel Hans-Dieter Flick che è stato capace di vincere tutto sulla panchina bavarese negli ultimi due anni: dalla Champions League al Campionato del Mondo per Club, fino ovviamente ai due campionati consecutivi.

Il successo matematico era stato rinviato, visto che nella scorsa giornata il Bayern aveva perso a sorpresa contro il Mainz. Ma adesso non c'è più dubbio, la squadra di Flick è campione e dalla prossima stagione toccherà a Julian Nagelsmann difendere il titolo del suo predecessore.

Il Lipsia è stata sicuramente la squadra che più di ogni altra ha messo in difficoltà il Bayern Monaco quest'anno: proprio la squadra del suo nuovo allenatore, che per un frangente di stagione si è posizionata anche al vertice della classifica.

Un titolo che porta ancora una volta la firma di Robert Lewandowski, su tutti: l'attaccante polacco, autore di 36 goal, vince per la quarta volta consecutiva il premio come miglior marcatore del campionato tedesco,

Incredibile però non menzionare un redivivo come Thomas Muller, capace di siglare 10 goal e 18 assist in questa stagione di Bundesliga, un numero veramente esagerato.

Flick saluta, Nagelsmann arriva, ma una certezza c'è sempre in Baviera: il Bayern Monaco vince ancora una volta la Bundesliga.