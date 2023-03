Razzismo contro Saka dopo la finale: un bambino gli inviò la paghetta per supportarlo

La storia di Teddy, che scrisse una lettera al giocatore dell'Arsenal accompagnata da 5 sterline, raccontata in un documentario.

Non c'è dubbio. Dopo la finale tra Italia ed Inghilterra ad Wembley, conquistata dagli azzurri di Mancini, Bukayo Saka ha lavorato sodo per far dimenticare l'errore dal dischetto nella lotteria dei rigori. Ora 21enne, il giovane giocatore dell'Arsenal è uno dei migliori giocatori dei Gunners in vetta alla classifica di Premier. Vittima di pesante razzismo dopo il rigore sbagliato contro l'Italia, Saka ha vissuto un momento difficile. In mezzo agli insulti, però, anche la speranza di chi ha provato a stare vicino a Bukayo.

Parliamo di Teddy, piccolo tifoso dell'Inghilterra che dopo aver sentito del razzismo contro Saka e delle accuse per il rigore sbagliato, inviò al giocatore 5 sterline e una lettera in cui evidenziava quanto amasse il calcio e allo stesso tempo quanto fosse triste per la situazione.

Lo rivela un documentario su Prime Video (Arsenal All or Nothing), in cui Saka racconta di come sia riuscito a ripartire anche per gesti così, come quello di Teddy.

"Spero che tu non sia più triste" scriveva Teddy, 8 anni, nella lettera per Saka. "Se tu fossi qui con me, ti comprerei un gelato dal furgone dei gelati con la mia paghetta, e giocheremmo a calcio nel parco, e ti lascerei vincere. Ma sicuramente mi batteresti perché sei così bravo".

Teddy è arrivato all'Emirates nel corso del 2022 per incontrare Saka ed ora, il documentario mostra le sensazioni del giocatore inglese. L'incontro con il bambino. Una storia applaudita da tanti, su tutti Leao, attaccante del Milan, dettosi commosso su Twitter.

"Non mi sarei mai aspettato che un bambino mi inviasse la sua paghetta, perchè mi ricordo quanto significasse quando ero piccolo" evidenzia Saka.

"Perchè ho scritto la lettera? Sono stati razzisti con lui, l'hanno bullizzato" il pensiero di Teddy all'interno del documentario.

"È stato il giorno più bello di tutte le nostre vite" evidenziò qualche mese la madre di Teddy riguardo l'incontro con Saka. "Quando ha visto Bukayo per la prima volta, ha pensato che fosse qualcuno che indossava una sua maschera. Non riusciva a credere che fosse davvero lui. Quando Teddy ha capito che era davvero Bukayo, è scoppiato a piangere".

Come molti che hanno avuto modo di scoprire la storia.