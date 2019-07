Buffon torna alla Juve: è ufficiale, contratto fino al 2020

Dopo appena un anno di lontananza, l'estremo difensore torna alla Juventus: sarà il secondo di Szczesny.

, , , Monchengladbach. E tante altre. Diverse squadre hanno provato a portare Gigi Buffon tra le proprie fila in quest'estate dopo l'addio al . E invece, a sorpresa, il leggendario portiere italiano è tornato alla : ufficiale infatti l'ingaggio da parte dei bianconeri, a costo zero.

Visite mediche svolte nella mattinata di giovedì e ufficialità da parte della stessa società piemontese attraverso il sito ufficiale del club:

"Dopo un anno di lontananza da , Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020. Gigi torna a casa!".

Con Perin verso l'addio alla Juventus, Buffon sarà il nuovo secondo portiere dei bianconeri. In pratica la situazione in quel di Torino si è ribaltata un anno e mezzo dopo l'addio del portiere, in passato imprescindibile primo con Szczesny in panchina.

Proprio Szczesny ha attualmente sulle spalle il numero uno che in passato è appartenuto a Buffon e difficilmente cambierà qualcosa in questo senso. Anche la fascia di capitano dovrebbe rimanere sul braccio di Chiellini, con il 41enne portiere come vice.

Per Buffon il ritorno alla Juventus significherà la possibilità di battere il record come giocatore con più presenze nella storia della : da contratto, infatti, il classe 1978 dovrebbe scendere in campo in otto occasioni così da diventare il numero uno di sempre.

Grande soddisfazione per Buffon, che dopo la firma con la Juventus ha espresso tutta la sua felicità:

"Ciao ragazzi, volevo salutarvi ancora una volta. Sono felicissimo di essere tornato a casa e avere l'opportunità di potervi abbracciare ed essere abbracciato nuovamente. Questa è una delle giornate più belle della mia vita: oggi ho avuto la conferma che la vita è incredibile e vale la pena sognare. Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare. Torno perché questa è casa mia!".

A meno di prolungamenti ulteriori di carriera, sarà probabilmente l'ultima grande chance per vincere la : Buffon riparte dalla sua vecchia casa.