Buffon e il ritorno alla Juventus: "Il richiamo di casa, ma ringrazio il PSG"

Gianluigi Buffon parla del suo ritorno dalla Juventus e svela: “Senza il PSG forse avrei lasciato il calcio giocato”.

Quando al termine della stagione 2017/18 ha salutato quelli che per diciassette anni erano stati i suoi tifosi, in pochi avrebbero probabilmente immaginato un possibile ritorno di Gigi Buffon alla e invece, dopo un anno vissuto in al , ha deciso di tornare a per vestire nuovamente, a 41 anni, la maglia bianconera.

Buffon, parlando al ‘Festival dello Sport’ di Trento, ha svelato cosa l’ha spinto ad aprire una nuova parentesi alla .

“A Parigi ho vissuto un anno strepitoso, ma è stata anche una decisione legata ad un riassetto familiare. Inizialmente ho sentito la necessità di lasciare una zona di comfort e la cosa mi ha reso una persona più completa. Devo ringraziare il PSG per avermi concesso questa occasione, senza di loro forse avrei smesso di giocare. Poi però ho pensato alla mia famiglia, ho risentito il richiamo di casa. Non mi bastavano pochi giorni al mese, la stavo penalizzando. Per questo sono tornato a Torino, ma ci sono anche altre motivazioni”.

Il leggendario portiere bianconero è stato spinto anche dal fatto di sentirsi ancora importante.