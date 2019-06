Buffon al Fluminense? A Rio confermano: "Ce l'hanno proposto"

I due candidati alla presidenza svelano un incontro con un intermediario legato a uno sponsor tecnico italiano: "Ne abbiamo parlato 20 giorni fa".

La domanda che un po' tutti si stanno facendo dal pomeriggio di mercoledì, quando Gigi Buffon ha annunciato l'addio al , è una sola: dove andrà a giocare il portiere campione del Mondo 2006? Occhio all'opzione esotica: il . E in particolare il Fluminense.

A confermare il contatto all'emittente 'Rede Bandeirantes' è stato Mario Bittencourt, uno dei due candidati alla presidenza del club (le elezioni si svolgerano nella giornata di domani).

"Abbiamo parlato con uno sponsor tecnico straniero, che oltre alla sponsorizzazione ha proposto di portare anche un calciatore con stipendio pagato da loro. Questo giocatore è Buffon. Ne abbiamo parlato 20 giorni fa".

Ricardo Tenorio, l'altro candidato alla presidenza del Fluminense, ha confermato tutto, spiegando come l'argomento Buffon sia stato trattato anche da lui con l'intermediario in questione.

"La persona che ha parlato con Mario rappresenta uno sponsor tecnico italiano (si parla della Macron, ndr). Vogliono entrare nel mercato brasiliano, non solo nel Fluminense. Le ho detto che, oltre al denaro, avrebbe potuto sponsorizzare dei grandi giocatori, giocatori conosciuti. E lui mi ha fatto il nome di Buffon. Comunque non voglio usare tutto questo come argomento per vincere le elezioni".

“É uma paixão que se iniciou através dos meus filhos. Pois viram, gostaram e compraram a camisa do time no Brasil. E agora levamos o Fluminense no coração.” - Gianluigi Buffon pic.twitter.com/Yu2B8v5NAB — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) 6 giugno 2019

Il legame tra Buffon e il Fluminense, apparentemente bizzarro, risale a qualche anno fa: in un video l'allora portiere della affermò di essere simpatizzante del club, passione "che mi hanno attaccato i miei due figli durante i Mondiali brasiliani".

Nel 2014, Buffon venne infatti fotografato in spiaggia con l'ex moglie Alena Seredova e i figli, Louis e David, vestiti con la maglia tricolor del Fluminense. Quel torneo fu nefasto per l' , subito eliminata. Ma Gigi tornò in Italia con una nuova passione nel cuore.