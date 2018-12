Buffon e la vittoria in Champions senza la Juventus: "Vorrei la libertà di esultare"

Buffon spiega perché non vorrebbe incrociare la Juventus in finale e su Ronaldo sottolinea: "Gioco con Neymar e Mbappé, hanno lo stesso pedigree".

A meno di un mese dal suo 41simo compleanno Gianluigi Buffon, in una lunga intervista rilasciata a 'Il Corriere della Sera', spiega ancora la scelta di accettare l'offerta del PSG dopo l'addio alla Juventus.

"Non prostituirò mai i miei ideali e i miei sogni per il denaro. Non sono venale. Avranno pensato che ero un folle o un monumento a cui mancano solo i piccioni addosso. Se voglio continuare ancora non mi posso rapportare come un vecchio Papa. A una certa età tutti sono considerati cotti e ricevere la proposta di una società così è la vera soddisfazione della vita".

Buffon nega di essere volato a Parigi per continuare a inseguire quella Champions sfuggita per ben tre volte in finale quando indossava la maglia bianconera.

"Solo a fine carriera vi dirò cosa è stata la Champions per me. Detto questo, non sono venuto qui per vincerla, perché altrimenti non avrei capito niente. Ma spero di portare qualcosa in più e ho l’ambizione di migliorare quello che è stato fatto fin qui. Sarebbe importante".

L'ex numero 1 dell'Italia spera però di non incrociare proprio la 'sua' Juventus in finale.

"Sfidarla prima sarebbe meno doloroso? Sì. Anche bello e strano. Ma tornerei nel mio stadio, tra i miei tifosi, con cui mi sono lasciato in maniera commovente. Una rimpatriata. Mentre in finale la gestione del dopo partita sarebbe complicata: vorrei avere la libertà di esultare pazzamente in caso di vittoria. Juventus favorita? È sicuramente tra le grandi pretendenti. Ma non sempre vincono i più forti".

Tra i rimpianti di Buffon non c'è quello di non essere riuscito a giocare insieme a Cristiano Ronaldo, arrivato a Torino proprio qualche settimana dopo il suo addio.

"Ho giocato con tanti campioni e per misurarmi avrei voluto giocare con tutti, anche con lui. A Parigi però non è che non ce ne siano. Mbappé e Neymar hanno quel tipo di pedigree. Dico a Ney che è uno scandalo che non abbia ancora vinto il Pallone d’Oro e che dovrebbe essere furioso. Lui e Kylian hanno un talento spropositato e possono dominare dieci anni".

Infine Buffon dice la sua sui fatti di Inter-Napoli e sul modo di vivere il calcio in Italia.