Buffon conteso tra Porto e Leeds: niente Fluminense

Restano Porto e Leeds i club più accreditati per accogliere Buffon la prossima stagione: il portiere italiano è conteso tra Portogallo e Inghilterra.

Una corsa a due. Salutato il dopo un solo anno dal suo arrivo in , Gianluigi Buffon è ora conteso tra un futuro in e uno molto diverso in . Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', le due squadre interessate al portiere italiano restano infatti e .

La prima al momento pare l'ipotesi più probabile, con Buffon che nel club lusitano - dal quale ha ricevuto un'offerta milionaria - andrebbe a prendere il posto di Iker Casillas, in attesa di capire quale sarà il futuro del portiere spagnolo dopo i problemi cardiaci che lo hanno colpito negli ultimi mesi. Qui inoltre Buffon potrebbe continuare a giocare in .

La seconda sarebbe invece una vera e propria sfida con se stesso, con l'obiettivo di riportare il Leeds in Premier League. Sfumata la promozione in questa stagione, il prossimo anno la squadra allenata da Marcelo Bielsa è infatti pronta a tentare il tutto e per tutto per salutare finalmente la Championship e risalire in prima categoria.

Ormai chiusa pare invece ogni pista che porta alla Fluminense, con Buffon che al momento resta in bilico tra Primeira e Championship inglese, in attesa di vedere se altre squadre busseranno alla sua porta nel corso dell'estate.