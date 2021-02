Buffon e la bestemmia in Inter-Juventus: possibile deferimento

Gianluigi Buffon avrebbe proferito un'espressione blasfema in occasione della rete di Lautaro in Inter-Juventus: possibile un nuovo deferimento.

Inter-Juventus è stata una gara dai due volti per Gianluigi Buffon: protagonista sfortunato in occasione del vantaggio nerazzurro di Lautaro con una reattività non all'altezza della situazione, felino sul tiro a botta quasi sicura di Darmian nella ripresa.

Proprio l'episodio del goal realizzato dal 'Toro' è finito sotto la lente d'ingrandimento: secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il portiere bianconero avrebbe proferito un'espressione blasfema in segno di disappunto per l'errore commesso tra i pali della porta.

Bestemmia che sarebbe stata captata dai microfoni presenti a bordocampo, ascoltata chiaramente in virtù dell'assenza del pubblico sugli spalti di San Siro.

Buffon potrebbe dunque essere deferito dalla Procura Federale, in attesa del referto arbitrale (Calvarese sembra non aver ravvisato nulla) e delle decisioni del Giudice Sportivo.

Non sarebbe il primo deferimento del genere per Buffon, già 'pizzicato' durante Parma-Juventus del 19 dicembre scorso, quando Pirlo lo schierò dal primo minuto al posto di Szczesny.