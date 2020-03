Bufera su Williams: "Fino a quando non ci baciamo staremo bene"

L'attaccante australiano non è preoccupato per la pandemia di coronavirus: "Se ne occupano altri, meglio stringere mani che essere marcati".

Europa calcistica, quasi in toto, ferma per il coronavirus. Non solo, visto che in tanti parti del mondo l'emergenza ha portato alla sospensione dello sport e del pallone. In si gioca invece regolarmente, con i giocatori e il sistema non ancora verso la preoccupazione e la richiesta di bloccare il campionato.

L'attaccante austriliano David Williams ha generato polemiche sopratutto fuori dall'India per le dichiarazioni riguardante la situazione relativa al coronavirus, per ora non preoccupante in India, visti gli 81 casi fin qui registrate in questi primi mesi del 2020.

L'attaccante dell'ATK non pensa alla pandemia di coronavirus:

"Finchè non ci baciamo staremo tutti bene...".

Parole che hanno scatenato le lamentele di molti, vista la situazione in giro per il mondo. Williams non è comunque preoccupato:

"Dobbiamo concentrarci sulle partite, siamo ben curati qui, abbiamo un ottimo supporto medico".

Lottare per sospendere il campionato? Williams non è d'accordo:

"Non è di nostra competenza, ci sono persone che se ne occuperanno. Abbiamo il nostro lavoro e dobbiamo concentrarci su questo".

Williams è sicuro: