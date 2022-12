Buenos Aires in festa per l'Argentina campione: giocatori portati via in elicottero

La folla oceanica presente nella capitale ha costretto il bus celebrativo a interrompere il percorso: giocatori portati via in elicottero.

Buenos Aires celebra i suoi campioni: 36 anni dopo l'ultimo trionfo, Messi e compagni hanno riportato la Coppa del Mondo in Argentina, generando un incredibile fiume di entusiasmo che ha causato la discesa in strada di oltre cinque milioni di persone in delirio.

Il clima gioviale non ha però impedito la tragedia di un tifoso 24enne, lanciatosi da un palazzo nel tentativo di atterrare sul bus scoperto dove sedevano i giocatori: i medici dell'ospedale Fernandez non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, giunto a causa del grave trauma cranico. Un altro tifoso sarebbe morto in seguito al lancio da un ponte, schiantatosi dapprima sulla folla e poi sull'asfalto.

Gli stessi calciatori hanno seriamente rischiato di colpire dei cavi elettrici presenti al loro passaggio in bus: impatto evitato per questione di secondi.

Il cordone infinito di gente accorsa in strada non ha permesso al bus di rispettare l'itinerario previsto, che avrebbe dovuto portarlo fino al cuore della capitale e cioè all'iconico monumento nazionale dell'Obelisco: troppe persone presenti per poter giungere a destinazione, tanto che si è reso necessario l'intervento di un elicottero.

Il mezzo ha prelevato gli eroi del Qatar, protagonisti assoluti nel giorno che il governo argentino ha proclamato festa nazionale: entusiasmo traboccante che però è stato esso stesso la causa di incidenti che, in un momento del genere, non sarebbero dovuti verificarsi.