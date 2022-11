Brutto infortunio per Al-Shahrani: volo 'speciale' per l'intervento grazie al Principe d'Arabia

Il difensore dell'Arabia Saudita si è fatto male contro l'Argentina: operato in Germania per la frattura alla mandibola e il collasso osseo.

Nella giornata storica per l'Arabia Saudita, grazie al successo in rimonta sull'Argentina, c'è chi non può solo festeggiare. È il caso di Yasir Al-Shahrani, difensore saudita e protagonista suo malgrado di un brutto scontro nell'ultima parte della gara, l'esordio delle due squadre ai Mondiali in corso in Qatar.

Nel forcing finale dell'Albiceleste, alla disperata ricerca del pari, il calciatore si è scontrato col portiere Al-Owais, che in uscita ha colpito in maniera fortuita il compagno con una ginocchiata in pieno volto.

L'estremo difensore dell'Arabia Saudita si è reso subito contro della gravità della situazione, richiamando immediatamente l'attenzione degli altri calciatori sul rettangolo verde di gioco e del direttore di gara, che aveva lasciato proseguire l'azione.

"ياسر الشهراني" يجري كافة الفحوصات بمدينة حمد الطبية 📝⬇ pic.twitter.com/nFSCaCWwrM — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

"Frattura alla mandibola, un collasso delle ossa facciali e un'emorragia interna per cui dovrà essere operato subito".

La Federcalcio saudita ha reso noto l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto subito dopo l'infortunio Al-Shahrani, che ha già concluso i suoi Mondiali.

"Desidero rassicurare tutti confermando che sto bene e che Dio vi benedica. Pregate per me. Congratulazioni al pubblico saudita per la vittoria, ve lo meritate tutti. Grazie a tutti".

Il calciatore ha rassicurato tutti con un video pubblicato sui canali ufficiali della nazionale dell'Arabia Saudita.

رسالة من ياسر الشهراني الى الجمهور السعودي💚 pic.twitter.com/YOENTXzPED — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore, il Principe dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman si sarebbe mosso in prima persona fornendo al difensore un volo 'speciale' per raggiungere la Germania e sottoporsi all'intervento chirurgico.