Brutte notizie per il Milan: Kjaer esce per infortunio contro il Celtic

Simon Kjaer ha chiesto il cambio dopo dieci minuti di Milan-Celtic, al suo posto dentro Romagnoli. Condizioni da valutare nei prossimi giorni.

Inizio shock per il nella gara di contro il . I rossoneri, dopo essere passati in svantaggio per un clamoroso errore in disimpegno, hanno perso Simon Kjaer.

Il difensore danese, finora sempre presente da titolare sia in campionato che in Europa League, ha accusato un problema fisico chiedendo il cambio prima del decimo minuto.

Le condizioni di Kjaer ovviamente andranno valutate meglio nelle prossime ore, ma la sua presenza nel posticipo di domenica contro la sembra in forte dubbio.

Se il danese non dovesse recuperare in tempo al suo posto, accanto a capitano Romagnoli, dovrebbe giocare il giovane Gabbia. Contro il Celtic invece a subentrare è stato proprio Romagnoli, tenuto inizialmente in panchina per turnover da Pioli.