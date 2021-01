Bruno Fernandes TOTY in Fifa 21: da 76 di rating a 97

Il centrocampista del Manchester ha avuto un'evoluzione incredibile anche nel mondo dei videogiochi in poche stagioni.

E' oramai considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo, Bruno Fernandes. Pagato a peso d'oro dal , è diventato l'uomo di punta dei Red Devils, massimo capocannoniere e rigorista infallibile per la squadra inglese nell'ultimo anno.

Bruno Fernandes non ha però sempre giocato ad alti livelli, anzi. Come noto il lusitano ha iniziato in Serie B, al Novara, per poi passare a e , prima di essere acquistato dallo Lisbona e diventare goleador nel campionato portoghese e in .

L'evoluzione del 26enne è visibile anche nei videogiochi: un'ascesa incredibile su FIFA, da quando nell'edizione 15 militava per l'Udinese, con valori standard per un giocatore di una squadra in lotta per la salvezza come quella bianconera: il rating generale allora era di 76.

A gennaio 2021, invece, Bruno Fernandes ha toccato una vetta che in pochi si sarebbero mai aspettati di vedere, ovvero 97: l'ex Sampdoria è stato infatti scelto nella squadra dell'anno della passata stagione, insieme ad habituè come Cristiano Ronaldo e Lewandowski.

Già ai tempi dello Sporting Lisbona, con diverse carte del FIFA Ultimate Team, Bruno Fernandes era riuscito a sorpassare prima l'80, e dunque il 90, ma mai andando oltre il 94. La sua carta Toty è praticamente un must per chiunque usi i giocatori tecnici, visto il 97 di dribbling e tiro e il 98 di passaggio.

In un quinquennio, Bruno Fernandes è diventato uno dei giocatori più importanti del globo e non solo di Premier League: di riflesso è esploso anche su FIFA, tanto che le sue carte nel FUT possono essere acquistate solamente dando estremo fondo alle proprie risorse virtuali.