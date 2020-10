Bruges-Lazio dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda giornata di Champions League, Lazio a casa Bruges: ecco tutte le informazioni sul big match e dove vederlo in tv e streaming.

BRUGES-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'esordio nella 2020/2021 non poteva andare meglio, ora la Lazio cerca conferme. Reduce dal successo contro il , i biancocelesti sfidano il Bruges in terra belga, così da provare a mettersi in posizione di vantaggio per un passaggio del turno.

Ultima gara europea di ottobre per la Lazio, che a novembre se la vedrà due volte contro lo . Il successo contro Haaland e compagni ha dato fiducia alla squadra di Inzaghi, decisa a tornare alla fase ad eliminazione diretta di Champions dopo molto tempo.

Per la Lazio la sfida contro il Bruges sarà una prima volta, se non in amichevole: nel 1993 la sfida terminò 2-0 per i biancocelesti.

In questa pagina tutte le informazioni su Bruges-Lazio, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRUGES-LAZIO

La sfida tra Bruges e Lazio si giocherà mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21. Appuntamento allo Stadio Jan Breydel di Bruges.

Bruges-Lazio sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky: per assistare alla gara di Champions basterà sintonizzarsi su Sky Sport Arena, canale 204.

La sfida di Champions League tra Bruges e Lazio sarà disponibile anche in grazie a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. L'alternativa è quella di seguire la gara su Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Anche su Goal sarà possibile seguire Bruges-Lazio, precisamente in diretta testuale sul portale. Collegandosi al sito, sarà possibile avere gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita, con i goal e tutti gli eventi dal fischio d'inizio alla fine.

Difficile che Inzaghi cambi la squadra che ha battuto il , anchese qualcosa sarà necessario: Correa con Immobile in attacco, Patric in difesa insieme ad Acerbi e Luiz Felipe. Tra i pali Strakosha. Fares a sinistra, ipotesi Lazzari a destra se Marusic dà forfait. Parolo barometro, con Luis Alberto e Milinkovic (verso il recupero) come interni.

BRUGES (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Rits, Vanaken; Diatta, Dennis, De Ketelaere

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.