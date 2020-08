La svolta di Brozovic: dal mancato passaggio al Siviglia alla nuova vita da regista

Era tutto fatto per il trasferimento di Brozovic al Siviglia: poi Spalletti bloccò tutto e consegnò al croato un nuovo prezioso ruolo.

Il calcio regala emozioni dentro e fuori dal campo: spesso alcune dinamiche di mercato o alcune decisioni tattiche possono addirittura svoltare la carriera di un giocatore. E' proprio questo il caso di Marcelo Brozovic all' : 'promesso sposo' del nel gennaio del 2018, poi diventato perno del centrocampo della nuova squadra di Conte e ora rivale degli andalusi nella corsa all' 2019/2020.

Era tutto fatto per il trasferimento del centrocampista croato in , che inviò anche un aereo privato a Milano per finalizzare il tutto: prestito con diritto di riscatto per un affare complessivo da 29 milioni di euro, ma all'ultimo minuto intervenne Luciano Spalletti.

L'allenatore toscano bloccò un trasferimento che lo avrebbe lasciato scoperto nel ruolo di mezz'ala. Al posto del croato sarebbe poi dovuto arrivare successivamente Javier Pastore, poi finito alla con scarsi risultati.

Una 'sliding door' sicuramente positiva per l'Inter ma soprattutto per Brozovic, che da quel momento avrebbe cambiato radicalmente il proprio rendimento e dunque la propria avventura in maglia nerazzurra.

La definitiva svolta arriva il successivo 11 marzo in occasione del big match contro il : Spalletti sfodera l'ennesima illuminazione tattica e schiera Brozovic nell'inedito ruolo di regista davanti alla difesa in coppia con Gagliardini (fino a quel momento aveva fatto l'interno, l'esterno e il trequartista).

Il risultato è stupefacente: quantità e qualità abbinata a tempi di gioco perfetti in una manovra collettiva che sembra girare con una marcia del tutto diversa. Aumentano i chilometri fatti in campo e i palloni toccati per un giocatore che sembra essere completamente nuovo.

Più tardi lo stesso Spalletti si dirà rammaricato per non averci pensato prima: una mossa che fa uscire l'Inter dalla solita 'crisi invernale' fino a raggiungere il soffertissimo quarto posto per la Champions al termine del campionato.

Nel giro di poche settimane quel giocatore discontinuo, indolente e spesso beccato dal pubblico era diventato uno sbiadito ricordo: Brozovic si è preso la regia dell'Inter dal primo minuto, a tal punto da convincere anche un 'integralista' come Antonio Conte, che lo ha trapiantato nel suo nuovissimo 3-5-2 affidandogli le chiavi della manovra.

Nella mediana dell'Inter di oggi il croato è la mente, accompagnato dal moto perpetuo e dal talento di Barella: 'Brozo' è il fulcro di una squadra che gioca a memoria e capace di arrivarsi a giocare un trofeo continentale 10 anni dopo il Triplete.

"L'ultimo giorno non mi hanno lasciato andare. Con i tifosi è stato difficile, ma mi sono detto di giocare ogni partita al massimo. E gli applausi hanno sostituito i fischi", ammetterà lo stesso giocatore 6 mesi dopo il mancato trasferimento.

Oggi Brozovic è un regista maturo, il perno dell'Inter di domani: con buona pace del Siviglia, che ora se lo ritrova ostacolo verso la gloria.