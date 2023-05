Brighton in Europa League, il discorso di De Zerbi: “Ho solo paura che finisca”

Il tecnico italiano, dopo la matematica qualificazione all’Europa League, ha tenuto un sentito discorso a tutta la sua squadra.

Roberto De Zerbi è stato uno dei grandi protagonisti di questa stagione di Premier League. Approdato sulla panchina del Brighton a metà settembre per prendere il posto di Graham Potter (che era passato al Chelsea), in brevissimo tempo ha conquistato tutti con la bontà del suo lavoro e la bellezza del gioco espressa dalla sua squadra.

Quanto di buono fatto dai ‘Seagulls’ si è tradotto nella prima storica qualificazione del club ad una competizione europea ed in un sesto posto finale in classifica.

Pareggiando in casa nell’ultima partita contro il Manchester City (Guardiola aveva parlato alla vigilia del match di De Zerbi come di “Uno degli allenatori più influenti degli ultimi vent’anni”), il Brighton si è assicurato, con un turno di anticipo, un pass per la prossima Europa League e lo stesso De Zerbi, al termine della gara, ha tenuto un breve discorso alla sua squadra.

“Bravi, sono senza parole veramente. Mi avete emozionato tutto l’anno. Ho una paura sola: che finisca. Siamo stati troppo bene, sembra un sogno e quando sei in un sogno hai paura che possa finire. Ma non per la partita, ma per il cuore. Bravi!”.

De Zerbi, nel parlare della paura che tutto potesse finire, ha indicato chiaramente i suoi giocatori e la sua squadra. La speranza del tecnico italiano è dunque quella che gli uomini più importanti del gruppo possano decidere di restare al Brighton.