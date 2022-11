Brienza torna in campo a 43 anni: giocherà con l'Ischia in Eccellenza

Brienza si rimette gli scarpini dopo tre anni di inattività: c'è la firma con l'Ischia, club di Eccellenza presieduto da Giuseppe Taglialatela.

Ne è passato di tempo da quando Franco Brienza incantava in Serie A con la maglia del Palermo, fino a tagliare il traguardo dell'esordio nella Nazionale guidata da Marcello Lippi: oggi, a 43 anni, l'attaccante nativo di Cantù ha deciso di tornare alle origini. In tutti i sensi.

E' ufficiale, infatti, la firma con l'Ischia, club al primo posto nel girone A di Eccellenza campana e con sede sull'omonima isola in provincia di Napoli, di cui la famiglia Brienza è originaria.

"Franco Brienza è un nuovo calciatore dell’Ischia! Dopo una lunga carriera - si legge nel comunicato - vissuta ad altissimi livelli, fino a raggiungere il traguardo della Nazionale, il fantasista classe 1979 ha deciso finalmente di sposare il progetto gialloblù del presidente Pino Taglialatela e di indossare così la maglia della squadra della sua isola.

Brienza da qualche tempo si stava allenando con la squadra di Enrico Buonocore ed è già un punto di riferimento per tutti i suoi compagni. Da domenica, in occasione della partita contro il Montecalcio, darà il suo prezioso contributo anche in campo. Forza ‘Ciccio’ e Forza Ischia ".

Brienza si allenava con la società presieduta dall'ex portiere del Napoli, Giuseppe Taglialatela, già da qualche tempo, andando contro alla decisione del ritiro presa nel 2019, dopo il triennio trascorso al Bari tra Serie B e D.

Un ritorno in grande stile, rigorosamente a casa e con l'obiettivo di aiutare la squadra a centrare la promozione in una categoria che manca dalla stagione 2012/2013, quando arrivò un primo posto utile per salire nell'allora Lega Pro Seconda Divisione.