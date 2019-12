Brescia-Lecce, le formazioni ufficiali: Balotelli e Torregrossa in attacco

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Brescia-Lecce: Corini si affida a Balotelli e Torregrossa in attacco.

Le formazioni ufficiali di - :

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Lapadula, La Mantia.

E’ tutto pronto allo stadio Mario Rigamonti, dove il Brescia ed il Lecce si affrontano in un match che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza.

Eugenio Corini disegna le Rondinelle con un 4-3-1-2 nel quale, davanti ad Alfonso, sono Sabelli, Chancellor, Mangraviti e Mateju a comporre la linea difensiva.

A centrocampo, Tonali è il vertice basso di un rombo che prevede Bisoli e Ndoj come interni di destra e sinistra, mentre Romulo agisce qualche metro più avanti in veste di trequartista a supporto della coppia d’attacco che è composta da Balotelli e Torregrossa.

Modulo speculare per Fabio Liverani che, davanti a Gabriel, completa il pacchetto difensivo con Rispoli, Rossettini, Dell’Orco e Calderoni.

Chiavi del centrocampo affidate a Tachtsidis, con Majer e Tabanelli che completano la cerniera di mediana. In attacco, spazio a Lapadula e La Mantia con Shakhov a supporto.