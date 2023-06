Brescia-Cosenza 1-1: Meroni gela il 'Rigamonti', lombardi retrocessi in Serie C

Un goal di Meroni allo scadere salva il Cosenza e condanna il Brescia alla discesa in C. Disordini e gara interrotta nel finale.

Serataccia per il Brescia, beffato allo scadere dal Cosenza che conquista la salvezza nel ritorno del playout dopo l'1-0 di una settimana fa firmato Nasti: 'Rondinelle' in Serie C a 38 anni dall'ultima volta. Coda da dimenticare, con i disordini causati dalla parte più calda del tifo a rubare la scena all'aspetto agonistico.

La partita dei ragazzi di Viali è improntata puramente alla difesa del vantaggio conquistato all'andata, il che pone l'attenzione principalmente alla priorità di 'non prenderle', ad una strategia più che speculativa. Sull'altro fronte, però, non si registrano grosse opportunità create: l'unico 'sussulto' del primo tempo è un tiro di Listkowski respinto da Micai sui piedi di Rodriguez, che calcia a lato complice il disturbo di Meroni.

I lombardi sanno bene della necessità di dover aumentare la proposta offensiva, rinvigorita dall'ingresso di Van de Looi: è la traversa a dire di no all'olandese, pericoloso dalla distanza. A rompere l'equilibrio è la prodezza di Bisoli, abile nel tramutare in oro un cross di Rodriguez dalla sinistra: esterno collo vincente e parità ristabilita.

Il goal propizia l'assedio alla porta di Micai, strepitoso con un riflesso di piede sulla botta ravvicinata di Bianchi. Proprio quando i supplementari sembrano inevitabili, è Meroni a sbucare alle spalle di Adorni e a gelare il 'Rigamonti': punizione battuta da Brescianini e colpo di testa che piega le mani di Andrenacci.

E' a questo punto che esplode la rabbia bresciana: fumogeni lanciati dalla Curva Nord e invasioni di campo, con Massa costretto alla sospensione. Ripresa che però non avviene: alle 22:56, i tre fischi dell'arbitro ligure sanciscono la retrocessione del Brescia, che saluta la B nel caos più totale.

IL TABELLINO

BRESCIA-COSENZA 1-1

Marcatori: 74' Bisoli (B), 95' Meroni (C)

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti (67' Galazzi); Bisoli, Labojko (60' Van de Looi), Björkengren; Listkowski (59' Bianchi); Ayé, Rodriguez. All. Gastaldello.

COSENZA (3-5-1-1): Micai; Venturi (61' Vaisanen), Meroni, Rigione; Martino (88' Rispoli), Brescianini, Voca (46' Praszelik), Florenzi (75' Cortinovis), D'Orazio; D'Urso (60' Zilli); Nasti. All. Viali.

Arbitro: Massa

Ammoniti: Martino (C), Nasti (C), Labojko (B), Voca (C), Cistana (B), Rodriguez (B)

Espulsi: -