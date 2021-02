Clamoroso a Brescia: Clotet espulso, Cellino va in panchina

Episodio quanto meno insolito in Brescia-Cremonese. Verso l’ora di gioco, con Clotet espulso, Cellino ha deciso di improvvisarsi allenatore.

Di solito gli allenatori li ingaggia e spesso gli anche esonera, per una volta però Massimo Cellino ha deciso spingersi oltre e di sostituirsi addirittura al tecnico del suo Brescia , andando in prima persona in panchina.

E’ accaduto nel corso della sfida valida per il 24° turno di Serie B che ha visto le Rondinelle impegnate in casa contro la Cremonese .

Al 56’ il tecnico Pep Clotet è stato espulso dall’arbitro Santoro dopo aver protestato in maniera veemente per un fuorigioco fischiato Donnarumma mentre era lanciato verso l’area avversaria. A quel punto, il l’allenatore spagnolo si è quindi spostato in tribuna proprio al fianco di Massimo Cellino che, qualche minuto più tardi, ha deciso di scendere in campo e di sistemarsi in panchina al fianco del vice-allenatore Gastaldello .

Il presidente del Brescia non si è limitato ad assistere alla sfida da bordo campo, ma anzi ha incitato i suoi giocatori ed ha dato loro indicazioni.

Un vero e proprio esordio da allenatore (a partire dal minuto 63 circa) non propriamente fortunato. Il Brescia è infatti stato sconfitto 2-1 in casa, venendo così risucchiato nelle posizioni pericolose di classifica.