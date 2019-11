Brescia, Cellino su Balotelli: "E' più fragile di quello che pensavo"

Le parole di Massimo Cellino su Mario Balotelli hanno già fatto il giro del web con grande polemica, ma il presidente del è tornato a parlare del suo attaccante facendo riferimento alla scelta di acquistarlo in estate.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni di 'Teletutto', il patron delle Rondinelle si mostra quasi pentito di aver puntato sull'attaccante italiano:

Cellino svela poi un curioso aneddoto sulla firma di Corini, che credeva fosse di un'altra città:

"Ero convinto fosse di . Se avessi saputo che era nato a Brescia, non lo avrei nemmeno preso. È difficile allenare la propria città. Per questo a De Zerbi tempo fa, quando ci siamo sentiti, avevo detto che sarebbe stato difficile lavorare insieme qui. Quest'estate avrei dovuto valutare meglio quanto entusiasmo e quanta paura ci fossero in Corini: pensavo di poterlo accompagnare in un percorso di crescita, ma ho sbagliato sopravvalutando le sue capacità".