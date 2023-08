Brazao riparte dalla Ternana: per lui una sola presenza in Italia dal 2019

Complice anche un paio di infortuni importanti, ha giocato pochissimo negli ultimi anni: in Italia solo 25’ in campo e tre goal subiti.

Quarta avventura italiana in quattro anni per Gabriel Brazao.

Il portiere brasiliano, approdato al Parma nel gennaio del 2019 e poi trasferitosi pochi mesi dopo a titolo definitivo all’Inter, dopo la parentesi in prestito della scorsa stagione alla SPAL, riparte ancora dalla Serie B.

E’ ufficiale infatti il suo trasferimento, ancora con la formula del prestito alla Ternana. A comunicare il buon esito dell’operazione è stato lo stesso club rossoverde attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’Inter le prestazioni sportive del calciatore Gabriel Brazão.

Il portiere brasiliano (nato a Uberlândia, Minas Gerais, il 5/10/2000) si trasferisce in rossoverde con la formula del prestito fino al termine della stagione”.

Per l’estremo difensore brasiliano, che ha già esordito con la sua nuova squadra nel corso dell’amichevole giocata contro la formazione Primavera (è entrato nel secondo tempo), si tratta di un’occasione molto importante.

Approdato in Italia accompagnato da buone credenziali, Brazao (che può comunque vantare una Supercoppa Italiana vinta con l'Inter in bacheca) infatti, complici anche due infortuni importanti, ha giocato pochissimo nel corso degli ultimi anni.

Prestato prima all’Albacete, poi all’Oviedo, al Cruzeiro e alla SPAL, è sceso in campo otto volte in tutto, una sola in Italia.

La sua unica presenza nel calcio nostrano risalto infatti allo scorso 25 febbraio, quando è entrato al 72’ di un Genoa-SPAL di Serie B in sostituzione del titolare Alfonso.

Un debutto non proprio fortunato il suo, visto che nei 25’ nei quali ha difeso la porta della compagine estense ha subito ben tre reti: goal di Dragusin al 77’, di Gudmundsson al 91’ e di Salcedo al 97’.

Ora una nuova chance alla Ternana con l’obiettivo di riuscirsi a ritagliare maggiore spazio.