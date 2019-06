Brasile-Venezuela dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Copa America Brasile-Venezuela: dalle notizie di formazione alle informazioni su diretta tv e streaming.

L'Arena Fonte Nova di Salvador ospita la sfida -, gara valida per la seconda giornata del Gruppo A della Copa America 2019. Verdeoro e Vinotinto si ritrovano per la prima volta in un match ufficiale dopo la vittoria per 2-0 dei ragazzi di Tite nell'incontro di qualificazione ai Mondiali di dell'ottobre del 2016.

Battuta con un netto 3-0 la nel match d'esordio in questa Copa America, il Brasile punterà a ottenere altri tre punti per restare in testa al proprio girone e confermare di essere una delle favorite per la vittoria del torneo.

Uno degli uomini più attesi sarà sicuramente Philippe Coutinho, grande protagonista con una doppietta contro la Bolivia, trafitta anche dal goal di . Proprio il talento del Gremio sarà un altro osservato speciale, viste le ottime doti mostrate nel match d'esordio.

Il Venezuela si presenta invece a questa gara dopo il pereggio per 0-0 contro il Perù, match che ha visto l'espulsione di Luis Del Pino Mago nella ripesa. Il giovane difensore del Palestino che non sarà dunque disponibile per questa sfida contro il Brasile.

BRASILE-VENEZUELA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Brasile-Venezuela DATA 19 giugno 2019, ore 02.30 (italiane) DOVE Arena Fonte Nova, Salvador (Brasile) ARBITRO Julio Bascuñán (CHI) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO BRASILE-VENEZUELA

Gara valida per la seconda giornata del Gruppo A della Copa America 2019, Brasile-Venezuela sarà arbitrata dal fischietto cileno Julio Bascuñán. In scena all'Arena Fonte Nova di Salvador, capitale dello stato di Bahia, il calcio d'inizio del match sarà alle ore 02.30 italiane, corrispondenti alle ore 21.30 in Brasile.

A trasmettere in diretta e in esclusiva Brasile-Venezuela sarà DAZN, unica realtà ad aver acquistato i diritti dell'intera Copa America 2019 in . Ogni abbonato potrà assistere alla gara direttamente sulla propria smart oppure grazie all'utilizzo di diversi dispositivi e console come PlayStation 4, Xbox, decoder SkyQ, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Grazie al sito ufficiale di DAZN e all'app dedicata, qualsiasi abbonato potrà seguire Brasile-Venezuela anche su pc, smartphone e tablet. Sarà così possibile fruire del servizio anche in mobilità.

Portieri: Alisson ( ), Cassio (Corinthians), Ederson ( )

Difensori: Dani Alves (Psg), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (A. Madrid), Alex Sandro ( ), Miranda ( ), Thiago Silva ( ), Marquinhos (Psg), Militao ( )

Centrocampisti: Allan ( ), Arthur ( ), Casemiro ( ), Fernandinho (Manchester City), Lucas Paqueta' ( ), Philippe Coutinho (Barcellona)

Attaccanti: Neymar (Psg), Richarlison ( ), David Neres ( ), Everton (Gremio), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City)

Portieri: Fariñez (Millonarios), Romo (APOEL Nicosia), Graterol (Zamora FC)

Difensori: Osorio (Vitoria Guimaraes), Chancellor (Al-Alhi), Villanueva (Gimnastic de Tarragona), Hernandez (Stabaek), Feltscher ( ), Rosales ( ), Mago (Palestino)

Centrocampisti: Rincon ( ), Moreno ( ), Figuera (Deportivo La Guaira), Seijas (Independiente Santa Fe), Herrera ( ), Machis (Cadice), Murillo (Tondela), Anor (Huesca), Savarino ( ), Peñaranda ( )

Attaccanti: Rondón ( ), Martínez ( ), Aristeguieta (América de Cali)

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luis; Casemiro, Arthur; Everton, Coutinho, Richarlison; Jesus.

VENEZUELA (4-3-3): Farinez; Hernandez, Osorio, Villanueva, Rosales; Moreno, Rincon, Herrera; Murillo, Rondon, Machis