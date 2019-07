Brasile-Perù, Gabriel Jesus espulso: pugni ai cartelloni e lacrime

Finale thrilling in Copa America tra e Perù: dopo la rete del 2-1 Gabriel Jesus si è visto sventolare dall'arbitro il secondo giallo che vale l'espulsione. Una decisione che ha fatto saltare i nervi all'attaccante brasiliano, uscito dal campo in lacrime.

Rivedi Brasile-Perù e segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Drama in the #CopaAmerica Gabriel Jesus couldn't help it pic.twitter.com/LsYNzyGbP6

Un gomito troppo largo che l'arbitro ha valutato da ammonizione: il centravanti del non ha digerito la decisione del direttore di gara ed è uscito dal campo a dir poco furioso, rifilando due violenti pugni contro i cartelloni a bordo campo.

Gabriel Jesus crying his heart out after being red carded for a tackle, that 50% of the time is not even a free kick. pic.twitter.com/x78JZjrylC