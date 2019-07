Brasile-Perù dove vederla? Canale tv e diretta streaming

A Rio de Janeiro va in scena la finale della Copa America: Brasile e Perù si giocano il trofeo. Ecco tutte le informazioni sul grande match.

La Copa America è finalmente giunta alla sua fase più importante. Con tanto di sorpresa. Perché a giocarsi il trofeo nella finalissima saranno il , padrone di casa e in quanto tale favorito, e il Perù, giunto all'ultimo atto contro ogni pronostico e al culmine di un percorso per nulla banale.

Se il Brasile ha vinto tre partite - tra cui il Superclasico contro l' in semifinale - e ne ha pareggiate due, sempre senza subire reti, il Perù ha rischiato di essere eliminato già ai gironi, qualificandosi infine come migliore terza. Ai quarti ha sofferto per 90 minuti contro l' , passando poi ai rigori. E in semifinale ha schiantato il grazie alla sua miglior prestazione nel torneo.

Favorita d'obbligo, come detto, è il Brasile. Mentre il Perù deve recitare il ruolo dell'outsider. La Seleção ha dovuto fare a meno della sua stella principale, Neymar, fermato prima dell'inizio della Copa America, ma ha saputo far leva su fattore campo e qualità. Guerrero e compagni, però, non vogliono fermarsi dopo aver stupito il Sudamerica.

Per quanto riguarda l'albo d'oro della Copa America, tra Brasile e Perù c'è una distanza sensibile: 8 sono i trionfi della Seleção, che ha alzato il trofeo per l'ultima volta nel 2007, mentre la Blanquirroja, che negli ultimi anni ha raggiunto per due volte la semifinale qualificandosi inoltre ai Mondiali russi, va a caccia del suo terzo titolo dopo quelli del 1939 e del 1975.

Tutto su Brasile-Perù: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

BRASILE-PERU': DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Brasile-Perù DATA 7 luglio 2019, ore 22.00 (italiane) DOVE Maracanã, Rio de Janeiro ARBITRO Roberto Tobar (Cile) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO BRASILE-PERU'

La finalissima tra Brasile e Perù, gara che assegnerà la quarantaseiesima edizione della Copa America, si giocherà nella serata di domenica 7 luglio: calcio d'inizio alle 22 italiane (ovvero le 17 orario di Brasilia).

Per Brasile-Perù non è prevista alcuna copertura televisiva, in quanto DAZN ha acquistato in esclusiva i diritti della Copa America. Le opzioni per assistere alla finalissima, comunque, non mancano: la gara sarà visibile grazie a una smart , oppure basterà collegare il televisore a un decoder Sky Q, a una console Xbox o PlayStation 4 o, ancora, utilizzando dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Come detto, Brasile-Perù sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Sarà possibile assistere al match tramite vari dispositivi. come il pc, il tablet e lo smartphone, attivando il proprio mese gratuito prima di sottoscrivere un abbonamento di 9 euro e 99 centesimi al mese. La finale sarà inoltre disponibile on demand, su sito e app di DAZN, anche dopo il triplice fischio finale.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà Brasile-Perù in diretta testuale per tutta la giornata: dalle curiosità alle probabili formazioni, fino alle ufficiali e alla cronaca della finale di Copa America minuto per minuto.

Nel Brasile, Tite ha un unico dubbio riguardante le condizioni fisiche di Filipe Luis: al suo posto potrebbe essere schierato ancora lo juventino Alex Sandro. Gabriel Jesus ed confermati accanto a Firmino, così come Arthur a centrocampo: panchina per il napoletano Allan e il milanista Paquetà.

Il Perù, che nelle ultime gare ha dovuto fare a meno della stella Farfan, dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha trionfato nella semifinale contro il Cile: un 4-2-3-1 con Carrillo, Cueva e Flores alle spalle del centravanti Guerrero. Difesa con Advincula, Zambrano, Abram e Trauco davanti al pararigori Gallese; Tapia e Yotun a fare schermo davanti alla retroguardia.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro, Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino, .

PERU' (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Carillo, Cueva, Flores; Guerrero. Ct. Gareca.