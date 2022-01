Brasile-Paraguay dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BRASILE-PARAGUAY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

A Belo Horizonte, il Brasile ospita il Paraguay nel match valevole per il 16° turno delle qualificazioni mondiali riservate alle nazionali sudamericane.

I verdeoro guidano la graduatoria con 36 punti, quattro in più sull'Argentina seconda, e hanno già staccato il pass che vale l'approdo al Mondiale del Qatar in programma nell'inverno del 2022.

Nell'ultima uscita, la selezione allenata da Tite ha pareggiato 1-1 sul campo dell'Ecuador: vantaggio illusorio targato Casemiro prima del definitivo pari di Felix Torres.

Al cospetto della Seleção ci sarà il Paraguay di Berizzo: La Albirroja si è resa protagonista di un percorso di qualificazione decisamente negativo. 13 punti e penultimo posto in classifica davanti solamente al Venezuela. Nelle ultime sei partite il Paraguay ha collezionato appena 2 punti. Ultimo in ordine cronologico è il ko per 1-0 sul campo dell'Uruguay.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Brasile-Paraguay: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BRASILE-PARAGUAY

Brasile-Paraguay si giocherà allo Stadio Mineirão di Belo Horizonte, mercoledì 2 febbraio 2022. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 1.30 italiane.

DOVE VEDERE BRASILE-PARAGUAY IN TV

Nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per trasmettere le partite delle Qualificazioni Mondiali sudamericane, e dunque nemmeno per Brasile-Paraguay. Sarà però possibile assistere gratis alla gara di Belo Horizonte scaricando su un Android Tv l'applicazione di Mola Tv e selezionando l'evento desiderato.

BRASILE-PARAGUAY IN DIRETTA STREAMING

Il match del Mineirao verrà trasmesso in diretta streaming da Mola Tv. Gli utenti dovranno collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su dispositivi come smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-PARAGUAY

Attacco verdeoro affidato a Gabriel Jesus affiancato da Antony e Vinicius Junior. A centrocampo sarà Casemiro il riferimento centrale, mentre Fred e Paquetà agiranno da interni. In porta c'è Alisson, schermato dalla linea a quattro composta da Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro.

Paraguay sulle note del 4-4-2: Sanabria-Gonzalez sarà il tandem avanzato. A centrocampo Sanchez e Rojas con Ojeda e Almiron sulle corsie. In difesa Escobar, Balbuena, Alonso e Arzamendia, mentre l'ex milanista Gustavo Gomez è squalificato. Tra i pali c'è Silva.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paqueta; Antony, Gabriel Jesus, Vinicius Junior. Ct. Tite.

PARAGUAY (4-4-2): Silva; Escobar, Balbuena, Alonso, Arzamendia; Ojeda, Sanchez, Rojas, Almiron; Sanabria, Gonzalez. Ct. Berizzo.