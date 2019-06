Brasile-Paraguay dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Dopo i gironi, la Copa America entra nel vivo: Brasile-Paraguay apre i quarti di finale della competizione. Ecco tutte le informazioni sulla gara.

Conclusi i gironi, la Copa America entra nel vivo con i quarti di finale. La fase a eliminazione diretta inizia con la sfida tra i padroni di casa del e il . Gara apparentemente senza storia, ma la nazionale di Berizzo, dopo essere passata per il rotto della cuffia, ora vuole sorprendere il Sudamerica.

Il Paraguay ha infatti racimolato appena due punti nel proprio raggruppamento, pareggiando contro e e perdendo contro la , ma è incredibilmente riuscito a qualificarsi per i quarti di finale: decisiva la miglior differenza reti rispetto al , formazione di un altro girone, che ha consentito ai guaraní di passare come seconda miglior terza del torneo.

Il Brasile, invece, a differenza del Paraguay non ha avuto eccessivi problemi nel superare quasi a pieni voti l'esame proposto dal proprio girone: ha battuto nettamente sia la che il Perú, pareggiando solo la seconda uscita contro il . La nazionale di Tite ha chiuso al primo posto davanti a venezuelani e peruviani.

La vincente di Brasile-Paraguay affronterà la vincente di Venezuela-Argentina in semifinale: all'orizzonte, dunque, potrebbe stagliarsi un meraviglioso superclásico tra i padroni di casa e l'Albiceleste, 'macchiato' unicamente dall'assenza per infortunio di Neymar, una delle stelle mancate della Copa America.

Tutto su Brasile-Paraguay: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

BRASILE-PARAGUAY: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Brasile-Paraguay DATA 28 giugno 2019, ore 2.30 DOVE Arena do Gremio, Alegre ARBITRO Roberto Tobar ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO BRASILE-PARAGUAY

Brasile-Paraguay, primo quarto di finale della Copa America 2019, si giocherà all'Arena do Gremio di Porto Alegre, Capitale dello Stato del Rio Grande do Sul dove abitualmente gioca il Gremio. Il calcio d'inizio è in programma nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno alle ore 2.30 brasiliane, ovvero le 21.30 italiane.

Nessuna emittente televisiva trasmetterà la gara tra Brasile e Paraguay: a offrirla al pubblico sarà DAZN, a cui sono andati i diritti della Copa America 2019. Il match sarà comunque visibile dai possessori di un moderno smart , con varie alternative: scaricando l'app di DAZN, oppure collegando una console Xbox One o PS4 o un decoder Sky Q, o infine grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Come detto, Brasile-Paraguay sarà visibile unicamente su DAZN. Oltre a quelle legate al televisore, sono tante anche le opzioni per vedere la partita in su altri dispositivi: dal pc al tablet, passando per lo smartphone. Al fischio finale, inoltre, DAZN renderà disponibile il match di Porto Alegre on demand sul proprio sito.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Allan, Arthur; Gabriel Jesus, Coutinho, ; Firmino.

PARAGUAY (4-4-2): Gatito Fernandez; Piris, G. Gomez, Alonso, Arzamendia; Derlis, Sanchez, Perez, M. Rojas; Romero, Almiron.