Brasile-Paraguay 4-3 dcr: verdeoro in semifinale di Copa America

Il Brasile va in semifinale di Copa America: Paraguay ko ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei novanta minuti regolamentari, sbagliano Gomez e Gonzalez.

Seppur con enorme fatica, il si qualifica per la semifinale di Copa America dove sfiderà la vincente di - : piegato soltanto alla lotteria dei calci di rigore, necessaria per stabilire il vincitore dopo che i novanta minuti erano terminati a reti bianche (non è prevista la disputa dei tempi supplementari).

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

La gara non è bellissima, tanto che il primo tempo offre soltanto un'emozione con l'occasione capitata a Firmino, poco lucido. L'Albirroja preferisce chiudersi per poi aprirsi in contropiede, strategia che rende complicata la vita ai brasiliani in fase di finalizzazione dell'azione offensiva. Allan costretto a una vistosa fasciatura: prima di scendere in campo si era fatto male sbattendo la testa nello spogliatoio.

Substituto de Fernandinho, que substituiria Casemiro mas se machucou, Allan bateu a cabeça na saída do vestiário antes do jogo. Que fase! Assista: Brasil 0 x 0 Paraguai pela Copa América ➡️ https://t.co/cKpAY45ggL pic.twitter.com/7k3GhUojfg — globoesportecom (@globoesportecom) June 28, 2019

Decisamente meglio la ripresa: Firmino viene atterrato da Balbuena, l'arbitro concede il rigore con ammonizione per il paraguaiano. Il VAR lo induce però a cambiare idea: fallo fuori area e punizione da limite, ma espulsione per il difensore del che lascia i suoi in dieci. A questo punto il Brasile spinge: Dani Alves sfiora il goal, Gabriel Jesus spreca da posizione ravvicinata calciando alto. Proprio allo scadere è Willian a colpire il palo.

I calci di rigore sorridono alla 'Seleçao': Gustavo Gomez si fa parare il tiro da Alisson, Derlis Gonzalez calcia fuori così come Firmino. E' Gabriel Jesus a realizzare il penalty decisivo, vendicando le eliminazioni subite dal Brasile nel 2011 e 2015.

IL TABELLINO

BRASILE-PARAGUAY 4-3 dcr

BRASILE (4-3-3): Alisson; Dani Alves (83' Paquetá), Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis (46' Alex Sandro); Arthur, Allan (71' Willian), Coutinho; Gabriel Jesus, , Firmino. Ct. Tite

PARAGUAY (4-4-2): Fernandez; Piris, Gomez, Balbuena, Alonso; Perez (74' R. Rojas), Sanchez (78' Escobar), Ortiz, Arzamendia (60' Valdez); Gonzalez, Almiron. Ct. Berizzo

Arbitro: Tobar ( )

Ammoniti: Arzamendia (P), Piris (P), Alonso (P), Filipe Luis (B), Firmino (B), Arthur (B)

Espulsi: Balbuena (P)