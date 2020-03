Il Brasile Olimpico chiama Ibanez: convocato per le amichevoli di marzo

Un solo minuto in Serie A in carriera, zero quest'anno, 19 totali in stagione: Roger Ibanez non trova spazio in Italia, ma vestirà il verdeoro.

Luiz Felipe, Lucas Paquetà, Lyanco e... Roger Ibanez. Sono quattro i giocatori della che il Under 23 ha convocato per le amichevoli di marzo. E uno è una grande sorpresa: il difensore ex , ora alla .

Se i primi tre sono già nomi affermati e hanno uno spazio nei loro club, il classe 1998 cresciuto nel Fluminense non può dire la stessa cosa. Da quanto è arrivato in , nell'agosto 2018, ha giocato soltanto un minuto in A, nella scorsa stagione con la 'Dea'.

Quest'anno il suo bottino di minuti in campionato è ancora fermo a zero. Paradossalmente ha giocato di più in : 19 minuti nella partita tra Donetsk e Atalanta, quella che ha dato alla squadra di Gasperini la qualificazione agli ottavi.

Nonostante con i club non riesca a ritagliarsi una finestra per potersi mettere in mostra, la Seleçao Olimpica punterà comunque su di lui. E, se dovesse convincere, potrebbe anche guadagnarsi un posto a Tokyo quest'estate.

Non si tratta della prima volta in cui dal Brasile convocano a sorpresa un giocatore della Roma: era già successo con il terzo portiere Fuzato. Non si trattava però dell'Under 23, bensì della 'Seleçao' dei grandi.

Anche lui, come Ibanez, non ha mai giocato neanche un minuto in stagione in Serie A. Un fattore evidentemente poco determinante per realizzare il sogno verdeoro.