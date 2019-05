Brasile, i convocati per la Copa America: ci sono Allan e Paquetà

Il commissario Tite ha comunicato la lista dei convocati per la Copa America. Nel Brasile ci saranno quattro 'italiani'.

Il ha annunciato la lista dei convocati per la prossima Copa America. Ci sono quattro giocatori della : Alex Sandro, Miranda, Allan e Paquetà .

Il torneo si terrà, per la quinta volta, in Brasile ed inizierà il prossimo 14 giugno, con la finale in programma il 7 luglio. La selezione di Tite vorrà vincere la competizione ed oggi il commissario tecnico ha annunciato i suoi uomini. Non ci sono Marcelo e Vinícius Júnior, entrambi del . Ecco la lista completa:

PORTIERI : Alisson ( ), Ederson ( ), Cassio (Corinthians)

DIFENSORI : Daniel Alves ( ), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético), Alex Sandro ( ), Miranda ( ), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG) e Militão ( /Real Madrid).

CENTROCAMPISTI : Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Arthur (Barcelona), Allan ( ), Paquetá ( ), Coutinho ( ).

ATTACCANTI : Neymar (PSG), Richarlison ( ), David Neres ( ), (Grêmio), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City).