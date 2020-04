Futuro in Brasile per Giovinco? Contatti con il Vasco da Gama

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sebastian Giovinco è nel mirino del Vasco da Gama. Sulle sue tracce ci sono anche Benevento e Parma.

Dopo l’esperienza in Canada con il e quella che sta vivendo attualmente in con l’Al-Hilal, Sebastian Giovinco potrebbe ripartire da un’altra avventura lontano dall’ : quella in .

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti, il Vasco da Gama ha tentato un primo approccio con l’ex gioiello di e . I contatti con l’entourage della Formica Atomica sono già stati avviati e quello che è stato proposto è un contratto dalle cifre estremamente importanti.

Giovinco è attualmente legato all’Al-Hilal da un contratto che scadrà nel dicembre 2022 che prevede un ingaggio da 6 milioni l’anno, una cifra che non spaventa il club brasiliano che sarebbe anzi pronto a mettere sul piatto un accordo che preveda stesso stipendio e stessa durata, in più con l’aggiunta di ulteriori bonus.

Altre squadre

Il Vasco sta progettando un importante piano di merchandising che preveda lo sfruttamento dell’immagine dell’attaccante italiano.

Per Giovinco, tuttavia, non è escluso anche un possibile ritorno in Italia: sulle sue tracce ci sono infatti il (che con ogni probabilità la prossima stagione giocherà in ) e il Parma, club nel quale ha già militato per due stagioni e con il quale è esploso definitivamente ad altissimi livelli.