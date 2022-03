Brasile-Cile dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BRASILE-CILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brasile-Cile

Brasile-Cile Data: 25-03-2022

25-03-2022 Orario: 00.30 italiane

00.30 italiane Canale tv: MOLA

Streaming: MOLA

Il Brasile ospita il Cile in occasione del penultimo turno del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali del Qatar.

Da un lato, il Brasile imbattuto e già qualificato con largo anticipo a Qatar 2022, dall'altro il Cile che cerca l'ultimo disperato assalto alla qualificazione diretta o, quantomeno, al quinto posto che conduce ai playoff interzona.

La selezione di Tite è sino a questo momento la formazione dominatrice del girone: i verdeoro hanno vinto 12 partite e ne hanno pareggiate 3 concedendo solamente 5 reti in tutto il girone. Nell'ultima uscita il Brasile ha regolato il Paraguay con un rotondo 4-0: goal di Raphinha, Coutinho, Antony e Rodrygo.

Il Cile di Martìn Lasarte, invece, si gioca le sue ultime chance: 'La Roja' è sesta a -2 dal Perù e a -3 dall'Uruguay. Speranze di qualificazione tenute in vita dal successo in casa della Bolivia: 3-2 il risultato finale, frutto della doppietta di Alexis Sanchez e del sigillo di Nunez.

La gara d'andata, disputata in Cile il 3 settembre 2021, è terminata 1-0 per il Brasile. Decisiva in quel frangente la rete di Everton Ribeiro.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Brasile-Cile: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BRASILE-CILE

Brasile-Cile verrà disputata venerdì 25 marzo 2022 allo Stadio 'Maracanã' di Rio de Janeiro. Fischio d'inizio programmato per le ore 00.30 italiane.

DOVE VEDERE BRASILE-CILE IN TV

Brasile-Cile si potrà seguire su MOLA, piattaforma che detiene i diritti delle Qualificazioni Mondiali. La gara si potrà vedere in diretta tv scaricando l'app su una smart tv oppure, tramite dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, su un Android Tv.

BRASILE-CILE IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Brasile e Cile si potrà seguire in streaming accedendo al sito ufficiale di MOLA, portale che, come detto, ha acquisito i diritti per trasmettere le gare sudamericane di qualificazioni ai Mondiali del Qatar.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-CILE

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Telles; Fabinho, Casemiro, Paquetà; Antony, Neymar, Vinicius. Ct. Tite.

CILE (3-4-1-2): Bravo; Roco, Medel, Maripan; Isla, Pulgar, Aranguiz, Vegas; Nunez; Edu Vargas, Sanchez. Ct. Lasarte.