Brasile-Bolivia dove vederla? Canale tv e diretta streaming

La 46ª edizione della Copa America si apre con la sfida tra i padroni di casa del Brasile e la Bolivia. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

L'edizione numero 46 della Copa America si apre con la gara d'esordio tra il padrone di casa e la . Una sfida apparentemente impari, che mette di fronte una delle favorite d'obbligo della competizione - se non la favorita, considerando soprattutto il fattore casalingo - e una delle tradizionali cenerentole del calcio sudamericano.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il Brasile dovrà però affrontare la Copa America senza il proprio giocatore più importante: quel Neymar che, già al centro della cronaca non sportiva per un'accusa di stupro, si è infortunato a una caviglia in una delle amichevoli di avvicinamento al torneo, dovendo dunque alzare bandiera bianca.

Brasile e Bolivia sono inserite nel gruppo A della Copa America, assieme a e Perú: le altre due nazionali del raggruppamento si ritroveranno una di fronte all'altra qualche ora più tardi, ovvero sabato 15 giugno a partire dalle ore 21 italiane.

In questa pagina tutte le informazioni su Brasile-Bolivia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BRASILE-BOLIVIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Brasile-Bolivia DATA 15 giugno 2019, 02.30 DOVE Stadio Morumbi, San Paolo ARBITRO Nestor Pitana ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO BRASILE-BOLIVIA

Il fuso orario di cinque ore esistente con l' costringerà gli appassionati alla nottata a base di calcio: il match d'esordio della Copa America tra Brasile e Bolivia si giocherà infatti nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, con calcio d'inizio alle ore 02.30 italiane (le 21.30 orario di Brasilia).

Nessuna emittente trasmetterà la gara di Copa America tra Brasile e Bolivia: i diritti della competizione sono stati infatti acquistati da DAZN. Il match d'esordio sarà in ogni caso visibile grazie a una moderna smart , oppure collegando il televisore a un decoder Sky Q, a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o, infine, usando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Come detto, la Copa America sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. La gara tra Brasile e Bolivia, così come tutte le altre della competizione, sarà visibile in utilizzando più di un dispositivo: dal pc al tablet, passando per lo smartphone. Il match sarà inoltre disponibile on demand, e dunque visibile quando si vorrà, nei giorni successivi.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Casemiro, Fernandinho; Richarlison, Coutinho, David Neres; Firmino.

BOLIVIA (4-4-1-1): Lampe; D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano; Chumacero, Justiniano, Galindo, Saavedra; Castro; Marcelo Moreno.