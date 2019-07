Brasile-Argentina in tv e streaming: dove vederla

Brasile e Argentina si affrontano stanotte nella prima semifinale di Copa America: tutte le informazioni su dove vedere la gara in tv e streaming.

e si affrontano nella prima semifinale di questa Copa America 2019. I verdeoro arrivano a questa sfida dopo aver eliminato il nei quarti di finale, imponendosi per 4-3 ai calci di rigore. L'albiceleste nel turno precedente ha invece battuto per 2-0 il , grazie alle reti di Lautaro Martinez e Lo Celso.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Squadra di casa di questa edizione, il Brasile potrà contare sul grande supporto del proprio pubblico, pronto a spingere la Nazionale di Tite fino alla finalissima di domenica sera. I verdeoro vogliono infatti riportare sul suolo brasiliano una coppa che manca dal 2007, quando si imposero per 3-0 proprio sull'Argentina in Venezuela, conquistando il titolo per l'ottava volta.

L'Argentina, che invece la Copa America l'ha alzata al cielo 14 volte nella sua storia, proverà a raggiungere la quinta finale nelle ultime sei edizioni. Farlo proprio in Brasile, contro i rivali di sempre sarebbe poi un traguardo doppio per l'albiceleste, apparsa spesso sottotono nel corso della competizione.

A spingere il gruppo di Scaloni sarà sicuramente Lionel Messi, determinato a portare la propria Nazionale fino all'ultimo atto dopo aver rischiato addirittura di non passare la fase a gironi. La Pulga dovrà però vedersela con Alisson Becker, portiere ancora imbattuto nei tempi regolamentari - e supplementari - in questa Copa America. Una sfida che promette spettacolo.

In caso di parità, la formula del torneo prevede prima i tempi regolamentari e poi gli eventuali calci di rigore. La vincente di questa affascinante semifinale, affronterà la vincitrice tra e Perù, le altre due Nazionali capaci di arrivare fino al questo punto nella competizione.

QUANDO SI GIOCA BRASILE-ARGENTINA

Brasile-Argentina, gara valida per la prima semifinale di Copa America 2019, si disputerà mercoledì 3 luglio all'Estádio Governador Magalhães Pinto, altrimenti noto come Mineirão di Belo Horizonte. Il calcio d'inizio della gara è fissato per le 02.30 italiane (le 21.30 di martedì 2 luglio in Brasile).

DOVE VEDERE BRASILE-ARGENTINA IN TV E STREAMING

La semifinale di Copa America 2019 Brasile-Argentina sarà visibile in diretta ed esclusiva su DAZN. Acquistati i diritti dell'intera competizione in , DAZN permetterà agli abbonati di seguire il match sulla propria smart o grazie al supporto di vari dispositivi quali PlayStation 4, Xbox, decoder SkyQ, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Sarà inoltre possibile assistere al match su pc, smartphone e tablet grazie al sito ufficiale e all'app dedicata di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-ARGENTINA

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Alves, Marquinhos, Silva, Filipe Luis; Arthur, Casemiro; Gabriel Jesus, Coutinho, ; Firmino.

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuna; Messi, Laurato Martinez, Aguero.